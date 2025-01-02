Şehzadeler Belediyesi’nin 4-5 yaş grubundaki çocuklara hizmet verecek Spil Çocuk Evi, düzenlenen törenle hizmete girdi. Törene Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Açılışta konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, çocuklara ve kadınlara yönelik projeleri arttıracaklarının müjdesini verdi.

Durbay, ilçede toplam 3 çocuk evinin açılacağını ve özellikle kadınların iş hayatına katılımını destekleyeceklerini vurguladı. Ayrıca, Şehzadeler Belediyesi'nin kadın dostu projeleriyle dikkat çektiği, bölgedeki altyapı sorunlarına da çözüm ürettikleri ifade edildi.

Spil Çocuk Evi, güvenli ve eğitici bir ortamda çocukların vakit geçirebileceği bir merkez olarak tasarlandı. Başkan Durbay, bu projelerin ilçeye sağladığı katkıları anlatırken, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek de sosyal belediyeciliğin önemine değindi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Manisa'daki başarılı belediyeciliği ve yerel yönetimdeki başarılarını vurguladı. Törende, Spil Çocuk Evi'ni açan protokol üyeleri kurdeleyi keserek çocuklarla birlikte kutlama yaptı.