Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde, 6-13 yaş arasındaki çocuklara yönelik düzenlenen yüzme kurslarına başvurular büyük ilgi gördü. Şehzadeler Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliğiyle Necatibey İlkokulu ve Ahmet Tütüncüoğlu Ortaokulu bahçesine kurulan portatif havuzlarda gerçekleştirilecek kurslara iki gün içinde yaklaşık 300 öğrenci başvurdu.

Yüzme kursları, 16 Temmuz Salı günü başlayacak. 6-9 yaş ve 10-13 yaş arası çocuklar için oluşturulan gruplarla haftanın 6 günü, günde 7 grup halinde eğitim verilecek. Toplam 45 gün sürecek olan kurslarda, uzman eğitmenler ve cankurtaranlar eşliğinde çocuklar yüzme öğrenecek. Kurs kayıtları 16 Temmuz’a kadar Kurşunlu Han’da, 17 Temmuz’dan itibaren ise Necatibey İlkokulu ve Ahmet Tütüncüoğlu Ortaokulu’nda devam edecek.

Çocuklar yazı doyasıya yaşayacak

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, çocukların yaz aylarını verimli geçirmeleri için çeşitli etkinlik ve kurslar düzenlediklerini belirtti. Durbay, "Çocuklarımızın yüzmeyi öğrenmeleri ve yaz aylarını dolu dolu geçirmeleri için bu kursları organize ettik. Büyükşehir Belediyemizle ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz projede, Necatibey İlkokulu ve Ahmet Tütüncüoğlu Ortaokulu bahçelerine iki adet portatif havuz kurduk. 16 Temmuz’da başlayacak kurslarımızda, 45 gün boyunca haftanın 6 günü uzman eğitmenler eşliğinde çocuklarımız yüzmeyi öğrenecek ve spor yapacaklar. Bu projeye destek olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek’e teşekkür ediyorum" dedi.