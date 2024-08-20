Şehzadeler Belediyesi, çocukların erken yaşta sosyal becerilerini geliştirmelerine olanak tanımak ve mahalle kültürünü oyun yoluyla pekiştirmek için “Minik Eller, Büyük Hayaller” projesini başlattı. Proje, Adnan Menderes ve Kuşlubahçe Mahallelerinde yoğun katılım ile başladı.

Deneyimli öğretmenlerden eğitici oyunlar ve etkinlikler

Bu proje kapsamında, Şehzadeler Belediyesi’ne bağlı kreşlerde görev yapan deneyimli öğretmenler, mahallelerdeki çocuklarla buluşarak çeşitli eğitici oyunlar oynatıyor, boyama etkinlikleri düzenliyor ve çocukların eğlenceli vakit geçirmelerine olanak tanıyor. Belediye Başkanı Gülşah Durbay, projenin önemine değinerek, "Çocuklarımızın sosyal becerilerini geliştirirken mahalle kültürünü güçlendirmek ve öğrenmeyi eğlenceli hale getirmek için bu projeyi başlattık. Bu tür etkinlikler, çocukların hayal gücünü desteklerken, sosyalleşmelerine de büyük katkı sağlıyor," dedi.

Proje tüm Şehzadeler'e yayılıyor

"Minik Eller, Büyük Hayaller" projesi, hafta boyunca her gün farklı iki mahallede devam edecek. Şehzadeler'deki tüm çocuklara ulaşmayı hedefleyen bu girişim, hem eğlenceyi hem de öğrenmeyi bir arada sunarak, çocuklar için unutulmaz anlar yaşatmayı amaçlıyor.