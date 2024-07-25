Diyabet, halk arasında bilinen adıyla şeker hastalığı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından bulaşıcı olmadığı halde salgın gibi yayılan kronik bir hastalık olarak tanımlanıyor. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aydın Türkmen, şeker hastalığı ile yüksek tansiyon arasındaki güçlü bağa dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu.

Diyabet ve yüksek tansiyonun tehlikeli ilişkisi

Prof. Dr. Türkmen, yapılan bilimsel çalışmalarla şeker hastalığı ile yüksek tansiyon arasında güçlü bir bağ bulunduğunu belirterek, "Hatalı beslenme, hareketsizlik, obezite gibi nedenlerle sonradan edinilmiş şeker hastalığı, yani tip-2 diyabet hastalarının yaklaşık yüzde 70’i aynı zamanda yüksek tansiyon hastasıdır," dedi. Türkmen, bu hastaların tansiyon düzeylerini düşürebilmek için reçeteli ilaçlar kullandığını da ekledi.

Böbrek yetmezliğinde korkutan artış

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, son dönem kronik böbrek yetmezliği hastalığının gelişmesinde diyabet ve hipertansiyonun iki önemli neden olduğunu vurguladı. Türkiye’de yaklaşık 65 bin diyaliz hastasının bulunduğunu belirten Erk, "Bu hastaların ortalama yüzde 40’ı şeker hastalığı nedeniyle son dönem kronik böbrek yetmezliği hastasıdır," dedi. Erk ayrıca, pandemi sürecinde doktor kontrollerinin aksatılmasının kronik böbrek yetmezliği hastalığının artmasına neden olduğunu belirtti.

Riskleri düşürmek hastaların elinde

Diyabet ve hipertansiyon ile ilgili hasta ve hasta yakınlarına detaylı bilgiler veren Prof. Dr. Türkmen, "Hasta yeterli ve dengeli beslenir, sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıkları bırakır, hayatına spor anlamında hareket katar, kilosunu kontrol altına alır ve ilaç tedavisini aksatmaz ise bu durumda hem kan şekeri hem kan basıncı kontrol altına alınır. Böylece hasta, her iki kronik hastalığa rağmen sağlıkla yaşayabilir ve yaşamı tehdit eden riskleri en düşük seviyeye indirebilir," dedi. Türkmen, şeker hastalığının böbreklerde oluşturduğu hasar nedeniyle böbreklerden tuz ve su atılımının bozulduğunu ve bunun sonucunda kan basıncının yükseldiğini belirtti.

Günlük tuz tüketimine dikkat edilmeli

Prof. Dr. Türkmen, tansiyonun 130/80 mmHg düzeyinde tutulmasının ideal olduğunu belirterek, "Ancak bu düzeye ulaşabilmek için birçok şeker hastasının uzman hekim kontrolünde hipertansiyon ilacı kullanması gerekebilir," dedi. Türkmen, şeker hastalarının yüksek tansiyonu önlemek için günlük tuz tüketimlerini kısıtlamaları gerektiğini vurguladı. Sağlıklı bireyler için tavsiye edilen günlük tuz tüketimi yaklaşık 6 gramdır. Ayrıca, dönemsel doktor kontrollerinin asla ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti. Özellikle reçeteli ilaç kullanan hastaların, kendilerini takip eden uzman hekimlerin yönlendirmesi doğrultusunda yılda birkaç defa düzenli kontrol takvimlerine sadık kalmaları önemlidir