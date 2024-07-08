Şeker hastalığı çağımızın hastalığı olarak dünya genelinde milyonlarca insanı etkiliyor. Hastalık, vücut üzerinde bıraktığı tahrip edici etki nedeniyle farklı rahatsızlıklara sebebiyet verebiliyor. Şeker hastalığına iyi gelecek gıdaları ve doğru beslenme yöntemlerini sizler için inceledik.Oğuzhan Osman BİLGİN / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Diyabet yani şeker hastalığı olan insanların doğru ve dengeli beslenmelerinin yanında fiziksel aktiviteye de önem vermeleri gerekiyor.

Doğru beslenmenin yanına fiziksel aktivite de eklendiğinde sağlıklı kan basınç oranına sahip olmak mümkün.

Uzun süreli aç kalma, aralıklı oruç gibi yöntemler şeker hastası olanlar için risk oluşturabilir. Bu nedenle öğünlere dikkat ederek beslenmek şeker hastaları için organlara gelecek zararın önüne geçmiş olacaktır.

ŞEKER HASTALARININ UZAK DURMASI GEREKEN BESİNLER

Kan şekerini bozan tereyağı, iç yağ, kuyruk yağı, salam, sosis, sakatat, yağlı besinler ve kızartmalar şeker hastaları tarafından tüketilmemelidir. Paketli ve işlenmiş gıdalar sağlıklı bir insana da zarar verebileceği gibi şeker hastalarında çok daha ciddi zarara yol açmaktadır.

Tatlı, pasta, kek, börek gibi içerisinde basit şeker bulunan gıdalar tüketilmemeli ve tuzdan uzak durulmalıdır.

ŞEKER HASTALARI HANGİ GIDALARI TERCİH ETMELİ?

Kan şekerini dengeleyebilmek için öğün içerisinde mutlaka yoğurt, ayran, cacık gibi besinlere yer verilmelidir.

Bu şekilde kan şekerinin aşırı hızlı yükselmesi kontrol altına alınabilir.

Meyveler içerisinde de pirinç pilavı yerine bulgur pilavı, üzüm yerine de elma tüketilebilir.

Brokoli, havuç , biber ve domates gibi sebzelere ek olarak portakal, çilek, yaban mersini, karadut, mandalina ve elma gibi meyveler tüketilebilir.

YÜKSELEN KAN ŞEKERİ NASIL DÜŞER?

Kan şekerini yükselten sebeplerin başında yanlış beslenme alışkanlıkları gelmektedir.

Glisemik indeksi düşük olan yoğurt, ayran, balık, nişastasız besinler, greyfurt, erik, elma, fındık, ceviz, gibi ürünler öğün içerisinde tercih edilebilir.

Kan şekerini düşürmek için bol sıvı tüketmek, brüksel lahanası, avokado, brokoli gibi lifli gıdalar tüketmek, ekmek, makarna, şekerli ve gazlı içecekler gibi karbonhidratı bol gıdaları sınırlandırmak, egzersiz yapmak ve stresten uzak durmak faydalı olacaktır.