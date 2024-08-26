Haber Ekspres Gazetesi’nden Burcu Yanar’ın haberine göre, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ağustos ayı meclis toplantısı İzQ İnovasyon Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya EBSO Meclis Başkan Yardımcısı İzzet Şanlı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Metin Akdaş ve meclis üyeleri katılım gösterdi.

EBSO ağustos ayı meclis toplantısı İzQ İnovasyon Merkezi’nde gerçekleşti. Toplantıda, EBSO Meclis Başkan Yardımcısı İzzet Şanlı, Türkiye’nin gündemindeki çeşitli sorunlara değindi. Ağaç ve ağaç ürünleri sanayi ile elektrik teçhizat sanayi alanındaki temsilciler, sektörlerinin yaşadığı zorlukları ve çözüm önerilerini dile getirdi.

EBSO Meclis Başkan Yardımcısı İzzet Şanlı açılış konuşmasında spordan, İzmir yangınlarına ve Körfez kirliliğine kadar Türkiye gündemindeki pek çok soruna değindi.

İzzet Şanlı sosyal medya yasaklarını eleştirerek, “Sosyal medya platformlarını çok yaygın kullanıyoruz. Bu gibi platformlar dijital okur yazarlığı düşük vatandaşları yanlış yönlendirebiliyor. Sokak röportajında eleştiri yapan vatandaşın tutuklanması sadece ön yargılarımızla açıklanabilir bir durum” dedi.

Geçtiğimiz hafta yaşanan İzmir deki orman yangınları hakkında da konuşan Şanlı, “Ekosistemin parçası olan canlar da hayatını kaybetti toplamda 3 bin hektar aşan yeşilimizi kaybettik. Tüm kahramanlara teşekkür ediyorum. Bu olay da bile ikiye ayrılarak vatandaşın bilinçlendirilmesini atladık” diye konuştu.

Ahşap konusunda sıkıntılar neler?

Ağaç ve ağaç ürünleri sanayi meclis üyesi Hüseyin Uğur, ağaç ve ahşap ürünleri sektörünün gizli bir ihracat gücümüzün olduğunun yadsınamayacağını vurgulayarak, sektörde yaşanan sorunları aktardı. Uğur, “İş yeri sigortası noktasında sorunlar yaşıyoruz. Bu konuda bir adım ilerleyemedik. Sıkıntılarımız devam ediyor. Hammadde teminini orman genel müdürlüğünden yapıyoruz. Müşteriler bizden sürekli aynı fiyattan mal almayı bekliyor ama biz her gün farklı fiyatlardan mal almaya devam ediyoruz. Hazır nihai ürün ithalatı konusunda da sorun yaşıyoruz. Ve ahşap palet konusunda bir standart bulunmaması bizler için sorun oluşturuyor” diye belirtti.

‘Doğru bildiğiniz yanlışlardan bahsetmek istiyorum’ diyen Uğur, “Bilinenin aksine biz ormanları yok etmiyoruz. Yaşlı ve işlevini yitirmiş ağaçları kullanıyoruz. Orman varlığımız yılda 8 ila 10 aralığında büyümektedir. Sektör sıfır atık uygulamaları konusunda ilerlemektedir ve karbon ayak izimiz küçülmüştür. Ormanların yanması bizim de canımızı çok yanmaktadır. Tema ya komitelerimiz adına orman bağışladık. Belki bir EBSO ormanı kurulabilir bunun için de gerekli adımları attık. Tohum verecek iyi durumdaki ağaçları asla ellemiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Yanık: Elektrik sistemleri önemsenmelidir

36 Elektrikli Techizat Sanayi Komite Başkanı Davut Yanık, eskiden günümüze elektrik sistemlerindeki değişimlere dikkat çekerek, “Eskiden birçok malzemeyi başka ülkelerden alıyorduk birçok malzemeyi aylarca beklediğimiz oluyordu. Teknik malzeme bulmakta çok zorluklar çekiliyordu o dönem sigorta ekipmanları mermerlerin üzerine monte edilip ağaçtan panolar yapılırdı. Bu da merdiven altının altında üretimler yaratıyordu. Kalite ucuz olmuyor yapılan yatırımlarla birlikte maliyetlerimizde artışlar oldu. Yurt dışına satış yapmak için kalite oldukça önemli. Yurt dışı satışları için gerekli belgeleri aldık ancak sıkıntı burada başlıyor akredite test laboratuvarları olmadığı için bunları laboratuvarlara gönderiyoruz bu da döviz kaybı meydana getiriyor. Bu sebeple acilen bu laboratuvarlar ülkemizde kurulmalıdır” dedi.

Piyasa çok fazla kalitesiz ve ucuz malzeme bulunduğunu da vurgulayan Yanık, “Çoğu kişi kaliteye değil fiyatlara bakıyor. Bir ev alırken kaçımız elektrik teçhizatına bakıyor. Elektrik işlerine daha fazla önem vermek ve kaliteyi arttırmak gerekiyor. Panolar elektriğin kalbidir. İçinde bulunan malzemenin gerekli önlemleri alınmalıdır. Özellikle yaz aylarında tüm kontroller yapılmalıdır. Elektrik sistemlerindeki ısı kontrolleri yapılarak ileride oluşabilecek yangınların önüne geçebilirsiniz. Bizler elektriğin önemini ancak elektrik kesilince anlıyoruz. Elektriğiniz bol, aydınlık günleriniz olsun” ifadelerini kullandı.

Akdaş: Sanayiden canlılık beklemeyin

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Metin Akdaş: “TOBB ve Sanayi Odaları buluşmasında gündeme gelen 4 maddeden bahseden Akdaş, “Uygulanan makroekonomik programı destekliyoruz. Üretim kapasitemizi ve istihdamı korumalıyız Şirketlerimizi yıpratmamalıyız. Vergi adaleti ve kayıt dışılıkla mücadele önceliğimiz olmalıdır. Şirketin daha az vergi ödediğin iddia etmek hakkaniyetli değildir. Haksız rekabetle mücadele dilmelidir. Depremden sonraki en kötü sanayi üretim endeksleri gösteriyor ki üretimin yavaşladığı süreçte sanayi de bir canlılık beklemek gerçekçi değildir. Vize sorunu ve mülteci sorunu da bizler için önemli. Ülkemizin buna hiç uygun olmadığını belirtmek istiyorum. Önümüzdeki kış çok çetin geçecek en büyük endişemiz enflasyonun çift hanelerde takılı kalmasıdır. Zaman gittikçe daralıyor” sözlerine yer verdi.