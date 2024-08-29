Nijerya, son haftalarda etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı büyük sel felaketleriyle karşı karşıya. Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı (NEMA) tarafından yapılan açıklamalara göre, sel felaketleri nedeniyle en az 179 kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yerinden edildi ve büyük bir tarım alanı ciddi şekilde etkilendi.

Nijerya'da etkili olan şiddetli yağışlar, ülkenin kuzeybatısındaki 7 eyaleti özellikle kötü etkiledi. Bu eyaletlerde meydana gelen seller, toplam 89 kişinin ölümüne ve 25 bin hektardan fazla tarım arazisinin zarar görmesine neden oldu. Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı'nın verilerine göre, sel felaketleri sonucunda yerinden edilen insanların sayısının ise on binlerle ifade edildiği belirtildi.

2022'de benzer bir felakette 600 kişi hayatını kaybetmişti

Nijerya'da 2022 yılında yaşanan benzer sel felaketlerinde, 600'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 1,4 milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kalmış ve 440 bin hektar tarım arazisi tahrip olmuştu. Şimdiki sel felaketi, bu olayların tekrarlandığını ve ülkedeki sel ve doğal afetlerin uzun vadeli bir sorun haline geldiğini gözler önüne seriyor.

25 bin hektardan fazla tarım alanı zarar gördü

Şiddetli yağışlar ve seller, Nijerya'nın tarım sektörünü büyük ölçüde etkiledi. 25 bin hektardan fazla tarım arazisinin zarar görmesi, ülkenin gıda güvenliğini ve ekonomik yapısını tehdit ediyor. Yetkililer, afet sonrası yardım ve iyileştirme çalışmaları için uluslararası destek çağrısında bulunuyor.

Nijerya'daki sel felaketleri, ülkenin iklim değişikliği ve doğal afetlere karşı daha dirençli hale gelmesi gerektiğini vurguluyor. Yetkililer, afet yönetimi ve kriz yanıtı stratejilerini güçlendirmek için uluslararası yardımlar ve iş birlikleri arayışını sürdürüyor. Ayrıca, sel felaketlerinin gelecekteki etkilerini azaltmak için uzun vadeli stratejilerin geliştirilmesi önem taşıyor.