Erzurum'da dünden beri devam eden sağanak nedeniyle bir köprü yıkıldı; bölgede iki araç sel sularına kapıldı. Evlerinde mahsur kalan dört hasta ise AFAD ekiplerinin yardımıyla Erzurum'daki hastanelere götürüldü.

Erzurum'un Tekman ilçesinde sağanağın neden olduğu selden etkilenen kırsal Dalsöğüt Mahallesi'nde Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, incelemelerde bulundu. Bölgede hasar tespit çalışması yapılacağını belirten Vali Çiftçi, sel felaketinde 19 hayvanın öldüğünü; dört ev ve dört ahırın zarar gördüğünü söyledi.

Sel felaketinde 19 hayvan öldü

Hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini bildiren Vali Çiftçi, şunları kaydett:

"Dalsöğüt Mahallesi'nde meydana gelen sel felaketi nedeniyle yerinde inceleme yapmak için ekip arkadaşlarımızla birlikte geldik. Çevre ve Şehircilik İl Müdürümüz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterimiz, Tekman Kaymakamımız, Devlet Su İşleri Bölge Müdürümüz, Tarım ve Orman Müdürümüz ve AFAD Müdürümüzle birlikte incelemeler yaptık. Şu anda Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğümüz, derede ıslah çalışmalarını sürdürüyor. Dört makine ile derenin hem alt, hem de üst kısmında ıslah çalışmalarımız devam edecek. Ardından hasar ve zarar tespit çalışmalarımız da devam edecek. Şu an görebildiğim kadarıyla sel felaketinde 4 ev, 4 ahır zarar görmüş, 19 hayvan da ölmüş."