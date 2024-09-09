1 Eylül Pazar günü Uşak’ta yaşanan aşırı yağış, kent merkezinde sel ve su baskınlarına neden oldu. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, felaketin ardından sahaya inerek durumu yakından takip etti ve su baskınlarına müdahale eden personelinin başından ayrılmadı. Başkan Yalım’ın bu duyarlı yaklaşımı, halk tarafından takdirle karşılandı.

Şefika Taylan’ın mağduriyeti ve Başkan Yalım’ın destek adımı

Sel felaketi sonrası, 76 yaşındaki Şefika Taylan, Başkan Yalım’a başvurarak kaybettiği 10 tavuk nedeniyle yaşadığı mağduriyeti anlattı. Tavuklarını göz gibi bakarak besleyen Taylan, sel yüzünden bu hayvanları kaybetmişti. Başkan Yalım, yaşlı kadının mağduriyetine duyarsız kalmadı ve hemen harekete geçerek çözüm buldu.

Ekipler hızla müdahale etti

Başkan Yalım’ın talimatıyla, ilgili ekipler Şefika Taylan’a 10 yeni tavuk temin ederek, bu tavukları doğrudan Taylan’ın evine teslim etti. Bu destek, yaşlı kadının yüzünü güldürdü ve başkanın vatandaşlarına olan duyarlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Başkan Yalım’ın sosyal sorumluluğu

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın sel felaketindeki etkin müdahalesi ve Şefika Taylan’a gösterdiği destek, sosyal sorumluluk anlayışının güzel bir örneği olarak değerlendiriliyor. Başkan Yalım’ın vatandaşlarına olan bu tür duyarlı yaklaşımı, toplumda olumlu bir etki yaratmaya devam ediyor.