Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri aşırı yağışlardan olumsuz etkilenen bölgelerde, tüm birim ve personeliyle sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler yağışın ilk anından itibaren sel sularının tahliyesi, kapanan yolların açılması ve ilgili tüm konularda çalışmalarına devam ediyor.SAMSUN (İGFA) - AFAD ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı sel ve su baskını uyarılarının ardından son 24 saatte ülke genelinde en çok yağış alan il Samsun oldu. Bu doğrultuda Samsun Büyükşehir Belediyesi şiddetli sağanak yağışın neden olduğu olumsuz durumlara anında müdahale etti. Aşırı yağıştan etkilenen bölgelerde tüm personel ve ekipmanları ile sahada görev yapan Büyükşehir Belediyesi, meydana gelen zarar ve tahribatı ortadan kaldırmak için yağışın ilk anından itibaren tüm gücüyle çalışıyor. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, çalışmaları bizzat sahada takip ederek, ekiplerin koordinesini sağlıyor.

İtfaiye ekipleri tarafından su baskını olan yerlerde binaların giriş ve zemin katlarına dolan sel suları vidanjörler, pompalarla tahliye ediliyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri tarafından sel nedeniyle zarar gören su ve kanalizasyon altyapısı hızla onarılıyor. Şiddetli sağanak yağış nedeniyle meydana gelen toprak kaymaları sonucu kapanan mahalle yolları ise Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından hızla ulaşıma açılıyor.

Aşırı yağışın başladığı ilk andan itibaren İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri; 19 araç, 42 adet motopomp ve dalgıç pompa, 49 personel, 13 adet jeneratörle sahada çalışmalarını sürdürüyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri; 24 iş makinesi, 17 kamyon, 3 tır ve 62 personelle çalışmalarına devam ediyor. Ekipler hummalı bir şekilde aşırı yağışın yaralarını sarmak için çalışıyor.

“Yağışın ilk anından itibaren sahadayız”

Aşırı yağıştan etkilenen alanlarda çalışmaları bizzat koordine eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “Şehrimizde yaşanan aşırı yağışların yol açtığı su baskınlarına ekiplerimiz ilk andan itibaren müdahale ediyor. Hemşehrilerimizin aşırı yağıştan en az şekilde etkilenmesi için tüm birim ve personelimizle, ilgili kurumlarımızla koordineyi sağlayarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gerek suların boşaltılması, yolların açılması, sel sularının getirdiği atıkların temizlenmesi gibi gerekli tüm çalışmaları ivedilikle gerçekleştiriyoruz. Aşırı yağış sonrası su kesintisi yaşananlar alanlarda hemşehrilerimizin mağduriyet yaşamaması adına içme suyu tedariki de sağlıyoruz. Tüm hemşehrilerimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Tüm ekiplerimizle aşırı yağışın yaşandığı alanlarda hayatı normale döndürmek için çalışıyoruz” diye konuştu.

SASKİ’den anında müdahale

Samsun’da etkisini gösteren sağanak yağış dolayısıyla yollarda, ev ve iş yerlerinde olası tehlikelerin yaşanmaması amacıyla seferber olan SASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, su baskınlarına anında müdahale ediyor. SASKİ ekipleri cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkili olan sağanak nedeniyle merkez ilçelerden Atakum, İlkadım, Tekkeköy ve Canik’te 66 araç ve 178 personelle 98 noktada aktif çalışma yürüttü. Su biriken yollara anında müdahale edilirken ev ve iş yerlerinde oluşacak tehlikelere karşı her türlü tedbir alındı.

Şiddetini şehrin doğu kesiminde artıran sağanak yağış, Çarşamba, Terme ve Salıpazarı’nda sel ve taşkınlara neden oldu. Burada da aktif bir çalışma yürüten SASKİ Genel Müdürlüğü, Çarşamba ilçesinde 71 personel 22 araç ile 65 noktada görev yaptı. Terme ve Salıpazarı ilçelerinde 33 araç ve 49 personelle 125 noktaya müdahale etti. Ekipler sel ve taşkın sonucu yaşanan heyelanlardan dolayı zarar gören altyapı hatlarının hasar tespit ve tamirat çalışmasına başladı.

Terme'de ayrıca 6 sondajı tamamı aktif, 8 kesonun 3'ü aktif 5 tanesinin tahliyesi devam ederken, Emiryusuf Tesisi'nden ilçe merkezine 90-95 litre su verilmeye başlandı. Klor takibi çalışmaları ise sürüyor.