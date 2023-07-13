Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)-ORDU Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, sel felaketi sonrasında derelere sel kapanları kuracaklarını belirtip, "Suyu yukarıda tutacağız. Başladığımız yerlerde yeni istimlaklar ve kamulaştırmalar yapılacak. Belki bazı yerleri yıkacağız" dedi.

Kentte 8-11 Temmuz tarihleri arasında etkili olan sağanak, kentin birçok noktasında sele neden oldu. Birçok menfez, selin getirdiği ağaç, boru gibi çeşitli atıklar nedeniyle tıkandı. Altınordu ilçesinde 9 bin 410 metre, Fatsa ilçesinde 2 bin 333 metre ve Ünye ilçesinde de 5 bin 734 metre uzunluğunda menfezin kapalı olduğu belirlendi.

Gazetecilere konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, yıllardır görülmemiş bir durum ile karşılaştıklarını söyledi. Güler, "Ordu'nun o günkü hali, acile kalkmış hasta gibiydi. Oraya operasyon yaptık. Damarını açtık, ameliyatı gerçekleştirdik. İşin protokolüne bakmadan acilen müdahale gerekti yoksa daha kötü bir durumla karşılaşılabilirdi. Eğer altyapımız sağlam olmasa bu su, şehirde kalırdı. Hepsi denize geçti. Daha önce sel olan yerlerin altyapısını yapmamış olsak, benzer durum o mahallelerde de yaşanacaktı. Bu selde yapılanların önemini de ayrıca görmüş olduk" diye konuştu.

'ORDU'NUN MESELESİ HEYELAN VE DERELER'

Ordu'nun en önemli sorununun heyelanlar olduğunu söyleyen Güler, "Bu bölgeyi tanıyoruz. Bakanlığımız döneminde de KÖYDES projelerini başlatmıştık. Ordu hep ilk 3'ü aldı, çok zor şartları olan bir yer. 27 bin 500 kilometre yol ağı var. Heyelan riski fazla, dereler üzerine kurulmuş. Burada DSİ'nin istediği gibi ya kapalı yerleri açacağız ya da başka bir şey yapacağız. Başka bir şeyde şu; suyun başına sel kapanları yapacağız. Daha öncesinde yapmayı düşündüğümüz şeydi; şimdi aciliyet gerektiriyor. Suyu yukarıda tutacağız. Başladığımız yerlerde yeni istimlaklar ve kamulaştırmalar yapılacak. Belki bazı yerleri yıkacağız. Fatsa ve Ünye'de de durum benzer. Sel kapanları önemli bir konu. Bunu yapacağız. Hayatı daha yaşanılabilir bir hale getireceğiz ki; Türkiye'de belki de ilk tedbiri alan illerden birisi olacağız. Sel oldu diye bu çalışmayı yapmıyoruz öncesinde de bunun altyapısını hazırlamıştık. Şimdi aciliyet gerektirdiği için bunu yapacağız. Ordu'nun meselesi heyelan ve dereler" diye konuştu. (DHA)

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