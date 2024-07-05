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Köse, CHP'li Karşıyaka Belediyesi'ne seslenerek yüksek otopark ücretlerinin derhal düşürülmesi gerektiğini vurguladı. Köse, "Vatandaşlarımızın daha fazla mağdur olmasına izin vermeyin," diyerek belediyeyi bu konuda acil önlemler almaya çağırdı.

AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Selahattin Köse , Karşıyaka Belediyesi 'nin mahalle aralarındaki otopark ücretlerine yönelik eleştirilerini dile getirdi. Köse, Karşıyaka Belediyesi'nin belirlediği otopark ücretlerinin havalimanı otopark ücretlerinden daha yüksek olduğunu belirterek, "Belediyenin mahalle arası otopark fiyatı havalimanını geçti. Karşıyaka Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın bıraktığı enkazın faturasını ne yazık ki Karşıyaka halkına kesmektedir" dedi.

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