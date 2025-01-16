Orhan Pamuk’un eserinden uyarlanan Masumiyet Müzesi dizisinde başrolü üstlenen Selahattin Paşalı, dizinin setinde kızı Pera ile verdiği pozla gündeme geldi. Paşalı, Zeynep Günay’ın yönetmenliğindeki projede, Kemal karakterine hayat veriyor.

Ailesiyle keyifli bir an paylaştı

Ünlü oyuncu, set ekibiyle birlikte Masumiyet Müzesi’nin çekimlerine katılırken, kızı Pera ve eşi Lara Paşalı ile birlikte objektif karşısına geçti. Paylaşımına "Lara’ya ve Pera’ya..." notunu düşen Paşalı, ailesiyle olan bu özel anı takipçileriyle paylaştı.

Selahattin Paşalı’nın ailesiyle paylaştığı bu sıcak an, sosyal medyada beğeni topladı ve oyuncunun takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı.