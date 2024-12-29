Selami Karaibrahimgil, 15 Kasım 1944 doğumlu bir müzisyen, bürokrattır. Orta öğrenimini TED Ankara Koleji'nde tamamlayan Karaibrahimgil, liseyi ise babasının görevi nedeniyle Anadolu'nun farklı şehirlerinde bitirmiştir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümü mezunu olan Karaibrahimgil, 1972 yılında Turizm Bakanlığı'na katılmış, çeşitli görevlerde bulunmuştur. 1987-1992 yılları arasında Londra’da, 1996-2001 yılları arasında ise New York’ta turizm ataşesi olarak görev yapmıştır.

2002 yılında Tanıtma Genel Müdürlüğü görevine atanan Karaibrahimgil, Mayıs 2005’e kadar bu görevini sürdürmüştür. 2009 yılında 65 yaşında emekli olmuştur. Karaibrahimgil, aynı zamanda Modern Folk Üçlüsü'nün bir üyesiydi. Bu toplulukla birlikte 35 ülkede 400’ün üzerinde konser ve etkinliğe katılan Karaibrahimgil, Türkiye’yi bir kültür elçisi olarak temsil etmiştir.