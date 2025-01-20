Manisa Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü, Selçikli Mahallesi'nin yıllardır süren içme suyu sorununu çözüme kavuşturdu.

Selçikli'deki 50 yıllık içme suyu sorunu çözüme kavuştu

Manisa Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü, kırsal mahallelerdeki altyapı sorunlarına kalıcı çözümler üretmeye devam ediyor. Akhisar ilçesine bağlı Selçikli Mahallesi'nde içme suyu sıkıntısı, 3 kilometrelik içme suyu terfi hattı döşenerek sonlandırıldı. Bu adım, mahalle sakinlerine yıllardır bekledikleri suyu sağlarken, büyük bir rahatlama da getirdi.

Başarıyla tamamlanan proje, 50 yıllık sorununa son verdi

MASKİ Genel Müdürlüğü’nün İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen projeyle, Selçikli Mahallesi’ne kesintisiz içme suyu temin edilecek. Mahalle Muhtarı Münir Karaca, uzun yıllardır süregelen su sıkıntısının çözülmesinin büyük bir başarı olduğunu belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti. “50 yıllık bu su sorununun çözülmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Böyle bir projeyi hayata geçirenlerden Allah razı olsun” dedi.

Yıllarca beklenen çözüm gerçekleşti

Mahalle sakinlerinin büyük bir özlemle beklediği su sorunu, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hızlı müdahale ile sona erdi. 50 yıl sonra sağlanan bu su temini, hem yerel halkın hem de belediye yetkililerinin yüzünü güldürdü.