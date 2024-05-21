Operasyon sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teknik destek sağladıklarını belirten Bayraktar, "O gün özellikle meteoroloji açısından çok zorlu şartlar vardı. Sınır dışında gerçekleşen bu operasyon, gece saatlerinde silahlı kuvvetlerden teknik anlamda destek istendi. TSK, dünyaya damgasını vuracak bir kurtarma operasyonu gerçekleştirdi" dedi.

Bayraktar, operasyonun zorluğuna vurgu yaparak, "30 bin fitte 160 kilometrelik rüzgar ve pus gibi doğa koşullarıyla başa çıkmak zorunda kaldık. Bu şartlarda insanlı hava aracı kullanmak mümkün değildi, bu yüzden Akıncı TİHA'yı kullandık. Bu operasyonel kabiliyet, dünyaya örnek teşkil ediyor" diye ekledi.

Operasyon sırasında Türksat uydularının kullanıldığını belirten Bayraktar, "En ufak bir aksaklık olmadan bu görev tamamlandı. Türkiye, SİHA teknolojisi ve operasyonel kullanım açısından dünyaya örnek oldu" ifadelerini kullandı.