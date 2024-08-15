Bayraktar KALKAN DİHA, elektrik motorlarıyla kalkış yaparak, yakıt motoruyla seyir moduna geçebiliyor. Üç farklı iniş opsiyonu sunan araç, pist ihtiyacı olmadan, savaş gemilerinden veya askeri üslerden havalanabiliyor. 5 kg faydalı yük taşıma kapasitesi sayesinde, gelişmiş elektro-optik ve kızılötesi kameralarla donatılabiliyor. Ayrıca, lazer güdümlü mühimmatlar için hedef işaretleme imkanı sunuyor.

Temel uçuş performans özellikleri

Seyir Hızı: 45-50 Knot

45-50 Knot Operasyonel İrtifa: 8000 Feet

8000 Feet Maksimum Hız: 70 Knot

70 Knot İrtifa Tavanı: 14000 Feet

14000 Feet Havada Kalma Süresi: 6 Saat

6 Saat Azami Kalkış Ağırlığı: 75 Kilogram

75 Kilogram Haberleşme Menzili: 100 Kilometre

100 Kilometre Uzunluk: 1.5 Metre

1.5 Metre Kanat Açıklığı: 5 Metre

Gelişmiş uçuş sistemleri

Bayraktar KALKAN, tam otomatik uçuş sistemi, sensör füzyonu yardımlı otonom kalkış ve iniş, yedekli uçuş kontrol sistemi gibi pek çok gelişmiş özellik ile donatıldı. Yüksek teknolojiyle üretilen bu insansız hava aracı, hem askeri operasyonlarda hem de keşif görevlerinde önemli bir rol oynamaya aday.

Selçuk Bayraktar'ın paylaştığı test görüntüleri, Baykar'ın mühendislik başarısını ve yerli üretim potansiyelini bir kez daha gözler önüne seriyor. Bayraktar KALKAN, Türk savunma sanayisinin geleceğinde önemli bir yer edinmesi beklenen bir araç olarak öne çıkıyor.

#BayraktarKALKAN DİHA 42. Uçuş | 42nd Flight 🛫✈️🛬



✅ Sistem Tanımlama Testi | System Identification Test#MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷 pic.twitter.com/46Bxlnc2lD — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) August 14, 2024