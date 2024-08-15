Bayraktar KALKAN DİHA, elektrik motorlarıyla kalkış yaparak, yakıt motoruyla seyir moduna geçebiliyor. Üç farklı iniş opsiyonu sunan araç, pist ihtiyacı olmadan, savaş gemilerinden veya askeri üslerden havalanabiliyor. 5 kg faydalı yük taşıma kapasitesi sayesinde, gelişmiş elektro-optik ve kızılötesi kameralarla donatılabiliyor. Ayrıca, lazer güdümlü mühimmatlar için hedef işaretleme imkanı sunuyor.
Temel uçuş performans özellikleri
- Seyir Hızı: 45-50 Knot
- Operasyonel İrtifa: 8000 Feet
- Maksimum Hız: 70 Knot
- İrtifa Tavanı: 14000 Feet
- Havada Kalma Süresi: 6 Saat
- Azami Kalkış Ağırlığı: 75 Kilogram
- Haberleşme Menzili: 100 Kilometre
- Uzunluk: 1.5 Metre
- Kanat Açıklığı: 5 Metre
Gelişmiş uçuş sistemleri
Bayraktar KALKAN, tam otomatik uçuş sistemi, sensör füzyonu yardımlı otonom kalkış ve iniş, yedekli uçuş kontrol sistemi gibi pek çok gelişmiş özellik ile donatıldı. Yüksek teknolojiyle üretilen bu insansız hava aracı, hem askeri operasyonlarda hem de keşif görevlerinde önemli bir rol oynamaya aday.
Selçuk Bayraktar'ın paylaştığı test görüntüleri, Baykar'ın mühendislik başarısını ve yerli üretim potansiyelini bir kez daha gözler önüne seriyor. Bayraktar KALKAN, Türk savunma sanayisinin geleceğinde önemli bir yer edinmesi beklenen bir araç olarak öne çıkıyor.
#BayraktarKALKAN DİHA 42. Uçuş | 42nd Flight 🛫✈️🛬— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) August 14, 2024
✅ Sistem Tanımlama Testi | System Identification Test#MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷 pic.twitter.com/46Bxlnc2lD