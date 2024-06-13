Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Kurban Bayramı öncesinde belediye emekçileriyle Ahmet Taner Kışlalı Salonu'nda bir araya geldi. Toplantıda, Başkan Sengel, belediye personelinin yoğun çabaları ve özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkürlerini iletti. Emekçilerin bayramını kutlayan Başkan Sengel, onlarla birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve gelecekteki işbirliği ve dayanışma mesajları verdi.

"Belediyede her zaman birlik olmalı"

Başkan Sengel, konuşmasında, "Belediye olarak her zaman birlikte olmalı, olumlu ve olumsuz her durumda birbirimize destek olmalıyız. Sizden ricam, işinize, ekibinize ve belediyemize sahip çıkmanız. Hep birlikte daha güzel hizmetler yapacağız" ifadelerini kullandı.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in belediye emekçileriyle samimi bir buluşma gerçekleştirdiği bu toplantı, birlik ve işbirliği ruhunu pekiştirdi.