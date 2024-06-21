Selçuk Belediyesi, 7-14 yaş arası çocukların yaz tatillerini verimli geçirmeleri ve kültür, sanat, spor faaliyetleri ile iç içe olmaları için çeşitli Yaz Okulu Kursları düzenliyor. Kurslar için son başvuru tarihi 28 Haziran olarak açıklandı.

Yaz Okulu Kursları

Yıl boyunca çocukların ve gençlerin kültür, sanat ve sporla iç içe olmalarını sağlayan Selçuk Belediyesi, okulların tatil olmasıyla birlikte birçok farklı dalda Yaz Okulu Kursları açıyor. Kurslar, satranç, basketbol, piyano, bateri, halk oyunları, resim, kız futbol, gitar, keman, cimnastik, voleybol, çello, orf ritim ve modern dans kategorilerinde düzenlenecek. Kurslar tamamen ücretsiz olacak ve başvurular Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi’ne yapılacak.

Selçuk’un Kızları İçin Bir İlk

Bu yıl, Selçuk Belediyesi Yaz Okulu Kursları kapsamında ilk kez kız futbol kursu da açılacak. Selçuklu gençlerin yoğun ilgi gösterdiği halk oyunları ve modern dans kurslarının da yoğun katılımla gerçekleşmesi bekleniyor.

Başvuru Detayları

Selçuk Belediyesi, yıl boyu kent genelinde çocukların kültür ve spor kurslarına katılımını desteklemeye devam ediyor. Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi’nde devam eden müzik kurslarının yanı sıra spor okullarına devam eden çocukların ulaşımı ve malzeme teminleri de Selçuk Belediyesi tarafından sağlanıyor.

Yaz Okulu Kursları kapsamında düzenlenecek spor kursları için başvurular Tören Alanı Spor Birimi Ofisine, kültür kursları için ise Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi’ne yapılacak. Kurslara katılım kontenjan ile sınırlı olacak.

Kurslar Hakkında Bilgi

Selçuk Belediyesi Yaz Okulu Kursları, çocukların yaz tatillerini verimli geçirmeleri ve yeni beceriler kazanmaları için geniş bir yelpazede kurslar sunuyor. Satranç ve basketbol gibi spor kurslarının yanı sıra piyano, gitar, keman ve çello gibi enstrüman kursları da mevcut. Halk oyunları ve modern dans kursları ise çocukların kültürel birikimlerini artırmalarını sağlıyor.

Selçuk Belediyesi'nin düzenlediği Yaz Okulu Kursları, çocukların yaz tatillerini verimli ve eğlenceli bir şekilde geçirmelerini sağlayacak. Ücretsiz olan bu kurslar, 7-14 yaş arası çocuklara çeşitli alanlarda kendilerini geliştirme fırsatı sunuyor. Kurslara katılım için son başvuru tarihi 28 Haziran.