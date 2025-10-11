Selçuk Belediyesi, REDİ Türkiye iş birliğiyle gençlerin kariyer hedeflerine ulaşmalarına destek olmak amacıyla Kariyer Rehberliği ve Özgeçmiş Hazırlama Eğitimi düzenledi.

Eğitimin içeriği şöyle:

İş ve İstihdam Kolaylaştırıcısı Kader Akşahan, eğitimde katılımcılarla özgeçmiş hazırlamanın püf noktaları ve başarılı bir mülakat süreci için ipuçlarını paylaştı.

Akşahan, markalaşmanın önemine değinerek şunları söyledi:

“İş ararken herkesten ayrışmak, kendimizi iyi anlatmak zorundayız ki, bizimle birlikte iş arayanlardan öne geçelim, bir farkımız olsun.”

Özgeçmiş hazırlamada dikkat edilmesi gereken unsurları aktaran Akşahan, katılımcılara şu önerilerde bulundu:

Özgeçmişte kişisel bilgiler ve fotoğraf, iş deneyimleri, eğitim, sertifikalar, hobiler, kulüpler ve referanslar yer almalı.

Eğitim ve iş deneyimleri sondan başa doğru yazılmalı.

Gözü yormayan puntolar ve görsel şablonlar tercih edilmeli.

Özgeçmiş iki sayfayı geçmemeli.

Katılımcılara mülakat sürecinde dikkat edilmesi gerekenler de aktarıldı:

Samimi ve güler yüzlü olunmalı, giyim ve kişisel bakıma özen gösterilmeli.

Abartılı aksesuarlardan kaçınılmalı ve mülakat saatine uyulmalı.

Sorulara net cevap verilmeli, başvurulan iş hakkında sorular sorulmalı.

Firma hakkında önceden araştırma yapılmalı.

Ücret beklentisi, mevcut ya da en son alınan maaşın %15 üzerinde talep edilebilir.

Çalışma koşulları, bağlı olunan kişi, tatil günleri ve diğer imkanlar da görüşülmeli.