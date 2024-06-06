Efes Selçuk’ta Nâzım Hikmet coşkusu | Bedreddin Oratoryosu Ayakta Alkışlandı

Efes Selçuk Belediyesi, usta şair Nâzım Hikmet’in ölümünün 61. yılında düzenlediği anlamlı bir etkinlikle şairi andı. İstasyon Meydanı’nda gerçekleştirilen ve büyük bir coşkuyla izlenen Bedreddin Oratoryosu, katılımcılardan tam not aldı.

Geniş Merdiven Orkestrası tarafından sahnelenen Bedreddin Oratoryosu, Nâzım Hikmet’in ölümsüz eseri Şeyh Bedreddin Destanı’ndan uyarlanarak izleyicilere sunuldu. Özellikle Efes Selçuk için büyük bir anlam taşıyan bu oratoryo, Şeyh Bedreddin’in yol arkadaşlarından Börklüce Mustafa’nın 1400 yılında Ayasuluk’ta idam edilmesinin anısına sahnelendi. Bu tarihsel bağ, etkinliği daha da özel kıldı.

Oratoryoda yer alan eserlerin 15'i, Murat Mengirkaon ve Barış Yıldırım tarafından 2009 ile 2023 yılları arasında vokaller, koro, gitarlar, vurmalılar, bağlama, lavta ve keman gibi çeşitli enstrümanlarla bestelenerek hazırlandı. Bu zengin müzikal arka plan, izleyicilere unutulmaz bir sanat deneyimi sundu.

Etkinliğin sonunda sahneye çıkarak sanatçılara teşekkür eden Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, duygu dolu bir konuşma yaptı. Sengel, “Biz bu etkinliğin çağrısını şöyle yaptık; ‘Mutlu bir Yusufçuk Ayasuluk Tepesi'nin yanı başında, müritlerinin göğe yükseldiği su kemerlerinin orada, İstasyon Meydanında doğacak. Yıllar sonra Nazım Hikmet’in anmasında onun dizeleriyle doğacak’ dedik. O Yusufçuk, Geniş Merdiven Orkestrası sayesinde doğdu. Sağ avucumuzun içine kondu. Biz de onu solumuzla birleştirdik. Geniş Merdiven Orkestrası’na çok teşekkür ediyorum” dedi.

Selçuk Belediyesi'nden Yaz Aylarına Etkili Çözüm | Dron ile Sivrisinek Mücadelesi

Yaz aylarının gelmesiyle artan hava sıcaklıkları ve nem, sivrisineklerin çoğalmasına neden olurken, Selçuk Belediyesi bu soruna karşı önemli adımlar attı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, sivrisineklerin üreme alanı olan Küçük Menderes ve Pamucak bölgesindeki su birikintileri, gölet, bataklık ve sazlık alanlarda dron ile ilaçlama çalışması yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerine destek veren Veteriner Hekim Mehmet Hür Öztürk, kullanılan ilacın tamamen biyolojik olduğunu ve sadece sivrisineklerin larva formuna etkili olduğunu belirtti. Öztürk, "Kullanılan ilaç tamamen biyolojik bir ilaçtır. Sadece sivrisinek larva formuna etki ederek fayda alabileceğimiz kararına vardık. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerine desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" dedi.

Çevre ve doğa sağlığına zarar vermeyen bu ilaçlama tekniği, arılar ve diğer uçan canlılara zarar vermeden sadece sivrisinek larvalarını hedef alıyor. Bu yöntemle yaz boyunca sivrisinek ve haşere sorununu kontrol altına almayı planlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, kapsamlı çalışmalar sayesinde bölgedeki vatandaşların yaz aylarını sinek ve haşere problemi yaşamadan geçirmesini hedefliyor.

Selçuk halkının rahat ve sağlıklı bir yaz mevsimi geçirmesi için ilaçlama çalışmalarına yoğunluk veren Selçuk Belediyesi, aynı zamanda ilaçlama araçları ile düzenli olarak tüm yeşil alanlarda, cadde ve sokaklarda gece ilaçlamaları yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalar, halkın takdirini toplarken, sivrisineklerin yoğun olduğu bölgelerde etkili sonuçlar alınması bekleniyor.

Selçuk Belediyesi’nden Emeklilere Büyük Destek: 'Emekli Efeslim Kart' Projesi

İzmir’in Selçuk Belediyesi, emeklilere yönelik başlattığı ‘Emekli Efeslim Kart’ projesiyle kentteki emeklilere destek sağlamaya devam ediyor. Ocak ayında hayata geçirilen bu sosyal yardım projesi, emeklilere ekonomik kolaylık sağlarken, yerel esnafı da destekliyor.

Emekli Efeslim Kart’a sahip olan emekliler, anlaşmalı kasap, şarküteri gibi çeşitli işletmelerden ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Selçuk Belediyesi, bu projeyle emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmeyi ve onların ekonomik yükünü hafifletmeyi hedefliyor. Emekli vatandaşlar belirli şartları taşıyarak bu karta başvurabiliyor ve sosyal yardım projesinden faydalanabiliyor.

Belediye yetkilileri, Emekli Efeslim Kart projesiyle emeklilerin hayatını kolaylaştırırken, aynı zamanda yerel esnafın da ekonomisine katkı sağlandığını belirtti. Projeye başvuruların devam ettiğini açıklayan yetkililer, daha fazla emeklinin bu avantajdan yararlanabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerle başvurular değerlendiriliyor. Bu kapsamda, 10 bin TL maaşın altında gelir elde eden, üzerinde herhangi bir taşınmaz bulunmayan ve hanede başka bir geliri olmayan emekliler Emekli Efeslim Kart sahibi olabiliyor. Kart sahipleri, her ay kartlarına yüklenen bin TL’lik tutarla anlaşmalı işletmelerden alışveriş yapabiliyor.

Efes Selçuk Belediyesi Bahar Temizliği İçin Seferberlik Başlattı

Efes Selçuk Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle kentin genel temizliğini sağlamak amacıyla detaylı bir çalışma başlattı. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı Kent Temizliği Şube Müdürlüğü tarafından görevlendirilen 25 kişilik temizlik ekibi, Efes Selçuk sokaklarını pırıl pırıl yapmak için seferber oldu.

Bu özverili çalışmada, Efes Selçuk Belediyesi temizlik personeli ile birlikte hareket eden ekip, öncelikle çocukların oyun alanları olan parklardaki çöpleri topladı. Çöplerin tamamının temizlenmesinin ardından, yol süpürme araçlarıyla detaylı bir temizlik yapıldı. Süpürme işlemi sonrasında ise Efes Selçuk'un cadde ve sokakları basınçlı suyla yıkanarak son dokunuşlar yapıldı.

Efes Selçuk Belediyesi'nin kent genelinde yürüttüğü temizlik çalışmaları, halkın büyük takdirini kazanıyor. Titizlikle sürdürülen temizlik faaliyetleri, Efes Selçuk halkına daha ferah ve hijyenik bir yaşam alanı sunmayı hedefliyor. Belediyenin bu çabalarıyla, kent sakinleri temiz ve düzenli bir çevrede yaşama fırsatına sahip olacaklar.

Efes Selçuk'un sokakları, bahar temizliği sayesinde daha temiz ve düzenli hale gelecek. Belediyenin bu çabalarıyla, kent sakinleri daha ferah bir yaşam alanında günlük aktivitelerini sürdürebilecekler. Temizlik çalışmalarının devamıyla, Efes Selçuk'un halkı daha sağlıklı ve konforlu bir kentte yaşamaya devam edecek.

Efes Selçuk'ta Umumi Tuvaletler İçin Bakım ve Onarım Çalışmaları

Efes Selçuk Belediyesi, ilçedeki tüm umumi tuvalet işletmelerinde köklü bir çalışma başlatarak vatandaşların daha konforlu ve hijyenik bir ortamda hizmet almasını sağlıyor. Vatandaşların şikâyet ve önerilerini dikkate alarak sıkı bir denetim başlatan belediye, umumi yerlerin ihtiyaç duyduğu tadilat, boya ve bakım çalışmalarını titizlikle yürütüyor.

İlçede bulunan umumi WC işletmelerinde yapılan bu çalışmalar ile estetik açıdan daha çağdaş bir görünüm elde edilirken, kullanıcıların daha konforlu ve hijyenik bir ortamda hizmet alması hedefleniyor. İlk olarak Şahabettin Dede Caddesi üzerindeki WC İşletmeciliğinde başlatılan tadilat ve bakım çalışmaları tamamlandı. Ardından Amfi Tiyatro altındaki WC’lerdeki bakım ve onarım çalışmalarına başlayan Efes Selçuk Belediyesi, bu çalışmaların tamamlanmasının ardından Belediye Hizmet Binası yanındaki WC’nin bakım ve onarımını gerçekleştirecek. Pamucak bölgesindeki umumi tuvaletlerin de belediye tarafından bakım ve onarım çalışmalarına tabi tutulması planlanıyor.

Temizlik ve hijyenin insan sağlığı açısından büyük önem taşıdığının altını çizen Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, vatandaşların sağlıklı ortamlarda hizmet almasını önemsediklerini ve bu nedenle umumi tuvalet işletmelerindeki bakım ve onarım çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini belirtti. Başkan Sengel, işletme sahiplerinden de daha duyarlı olmalarını ve işletme alanlarının bakımını titizlikle yerine getirmelerini istedi. Ayrıca, denetim çalışmalarının belirli aralıklarla daha sık yapılacağını vurguladı.