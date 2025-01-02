Selçuk Devlet Hastanesi’nde doktor randevusu olan, sonuç göstermek isteyen veya hasta ziyaretinde bulunmak isteyen vatandaşlar Selçuk Devlet Hastanesi’ne nasıl gidilir? sorusunu araştırıyor. İşte adres ve iletişim bilgileri…

Selçuk Devlet Hastanesi’ne nasıl gidilir?

Selçuk Devlet Hastanesi’ne ulaşabilmek için İzmir otogarından ve Gaziemir’den Selçuk Efes dolmuşları ile ulaşım sağlayabilirsiniz.

İZBAN ile ulaşım:

Selçuk Devlet Hastanesine gitmek için İZBAN ve Basmane’ den kalkan trenler ile ulaşım sağlayabilirsiniz.

Selçuk Devlet Hastanesi’ne ESHOT ile ulaşım:

Hastaneye ulaşmak isteyen vatandaşlar Selçuk Torbalı aktarma istasyonundan kalkan 770 numaralı ESHOT araçları ile ulaşım sağlayabilirsiniz.

Hastaneye dolmuş ile ulaşım:

Selçuk Devlet Hastanesi’ne Selçuk Semt Garajı’ndan kalkan şehiriçi dolmuşları ile ulaşım sağlayabilirsiniz.

KURUM: SELÇUK DEVLET HASTANESİ

ADRES: Atatürk Mahallesi Sabri Yayla Bulvarı No: 9 Selçuk/İzmir

SABİT TELEFON: +90 (232) 892 70 36

SABİT TELEFON: +90 (232) 892 70 37

FAKS: +90 (232) 892 67 73

ELEKTRONİK POSTA: [email protected]

KEP: [email protected]

WEB: http://selcukdh.saglik.gov.tr/