Selçuk Efes Kent Belleği, hafta sonu gerçekleşen önemli bir resim sergisine ev sahipliği yaptı. Renkli Dünyamız adlı sergide Efes Selçuklu çocuklar, özel çalışmalarını sergileyerek katılımcıları büyüledi. Serginin açılışı, Efes Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Güzel tarafından yapıldı.

Resim Öğretmeni Saime Özgönül'ün öğrencilerinin eserlerinden oluşan Renkli Dünyamız sergisi büyük ilgi gördü. 5-15 yaş arası 40 öğrencinin çalışmalarının yer aldığı sergi, öğrencilerin yaratıcı ve renkli dünyalarını gözler önüne serdi. Farklı teknikler ve temaların kullanıldığı eserler, ziyaretçilerden tam not aldı.

Resim yapmanın farklı dünyaları keşfetmek olduğunu belirten öğrencilerden Eylül Sözlü, resmin ruhu aydınlattığını ifade etti. İrfan Deniz ise resim yapmanın ruhu besleyen bir deneyim olduğunu vurgulayarak yetenekli çocukların aileleri tarafından desteklenmesi gerektiğini dile getirdi. Sergide kızının eserlerini gören Cayize Egüz ise ailelerin çocuklarını yetenekleri konusunda desteklemesi gerektiğini söyledi.

Renkli Dünyamız Resim Sergisi, 20 Haziran 2024 tarihine kadar Selçuk Efes Kent Belleği'nde ziyaret edilebilecek.