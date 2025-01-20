Yeni Yol Partisi Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’yı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Yeni Yol Partisi Muğla İl Başkanı Murat Sodra ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. Samimi bir ortamda gerçekleştirilen görüşmede, yerel kalkınma projeleri ve bölgesel gelişmeler üzerine fikir alışverişi yapıldı.

Yerel kalkınma ve iş birliği vurgusu yapıldı

Ziyaret sırasında, Fethiye'nin kalkınması için hayata geçirilecek projeler ele alındı. Ayrıca, yerel yönetimlerin önemine dikkat çekilerek, iş birliği olanakları değerlendirildi. Başkan Alim Karaca’nın belediyecilik çalışmaları da takdirle konuşuldu.

Başarı dilekleri ve kitap takdimi gerçekleşti

Milletvekili Selçuk Özdağ, Başkan Karaca’nın misafirperverliğine teşekkür ederek, gelecekteki projelerde başarı dileklerini iletti. Ziyaret sırasında, Selçuk Özdağ’ın kaleme aldığı "Son Alperen" adlı kitabı da Başkan Karaca'ya takdim edildi.