İzmir'in gözde ilçelerinden Selçuk, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunuyor. 9000 yıl öncesine dayanan geçmişiyle Selçuk, tarih ve kültür meraklılarını kendine çekiyor. Bu yazıda, Selçuk ve çevresinde gezilecek başlıca yerleri detaylı bir şekilde keşfedeceksiniz.

Selçuk'un tarih ve kültür dolu rotaları

Ayasuluk Kalesi: Tarihin kalbinde bir ziyaret

Selçuk'un merkezine oldukça yakın konumda bulunan Ayasuluk Kalesi, bölgenin tarihî derinliğini yansıtan önemli bir yapıdır. Bizans, Aydınoğulları ve Osmanlı dönemlerine ait izleri barındıran kale, 15 kulesi ve 2 kapısıyla dikkat çekiyor. Kalede yer alan cami, sarnıç ve hamam, dönemin mimari özelliklerini gözler önüne seriyor.

Ayasuluk Tepesi'nden Selçuk'un panoramik manzarasını izlemek isterseniz, giriş ücreti 130 TL'dir.

St. John Bazilikası: Hristiyan dünyasının kutsal mekânı

Ayasuluk Tepesi'nde yer alan St. John Bazilikası, Hz. İsa’nın en sevdiği havarisi Aziz Yuhanna’nın mezarı üzerine inşa edilmiştir. UNESCO Dünya Mirasları Listesi’nde yer alan bu bazilika, her yıl milyonlarca Hristiyan'ın ziyaret ettiği önemli bir hac yeridir. Ziyaret ücreti 130 TL'dir.

İsa Bey Camii: Anadolu'nun ilk camilerinden biri

1375 yılında inşa edilen İsa Bey Camii, Selçuk'un tarihî mirasının önemli bir parçasıdır. Aydınoğulları Beyliği'nin lideri İsa Bey tarafından yaptırılan cami, ihtişamlı kapıları ve zarif kesme taş işçiliği ile dikkat çekiyor. Giriş ücreti bulunmayan camiyi ücretsiz olarak ziyaret edebilirsiniz.

Artemis Tapınağı: Antik çağın mermer mucizesi

Efes’teki Artemis Tapınağı, 125 metre uzunluğunda ve 25 metre yüksekliğindeki mermer yapısıyla antik dönemin en etkileyici yapılarından biridir. Tanrıça Artemis’e adanan bu tapınak, zamanında pazar yeri olarak da kullanılmıştır. Günümüzde oldukça az bir kısmı günümüze ulaşan tapınağı ücretsiz olarak gezebilirsiniz. Selçuk’tan 15-20 dakikalık bir yürüyüşle ya da minibüslerle ulaşabilirsiniz.

Efes Antik Kenti: Roma döneminin ihtişamlı kalıntıları

Selçuk'un en ünlü tarihi alanı olan Efes Antik Kenti, Helenistik ve Roma dönemlerinin izlerini taşıyor. Şehir, etkileyici kentsel planlaması ve sağlam yapılarıyla dikkat çekiyor. Liman Caddesi, Celsus Kütüphanesi, Aşk Evi ve Mermer Cadde gibi önemli yapıları gezmek için 3 saatten fazla zaman ayırmanız öneriliyor. Giriş ücreti 40 Euro’dur. Müzekart sahipleri için sınırlı sayıda giriş hakkı mevcuttur.

Meryem Ana Evi: Dini bir hac merkezi

Meryem Ana Evi, hem Hristiyanlar hem de Müslümanlar için büyük bir öneme sahiptir. Hz. Meryem’in burada yaşadığına inanılan bu mekân, yazın 08:00-17:00, kışın ise 08:00-18:00 saatleri arasında ziyaret edilebilir. Yerli turistler için giriş ücreti 10 TL, yabancı turistler için ise 35 TL'dir. Efes Antik Kenti'nin üst tarafında bulunan Meryem Ana Evi'ne minibüslerle veya tabelaları takip ederek ulaşabilirsiniz.

Selçuk’a nasıl ulaşılır?

Selçuk’a ulaşmanın çeşitli yolları bulunmaktadır. İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na uçakla geldiğinizde, araç kiralayarak İzmir – Aydın otoyolu üzerinden 1 saatte Selçuk’a ulaşabilirsiniz. İzmir’den İZBAN ile Tepeköy’de aktarma yaparak veya Basmane Tren Garı’ndan Denizli trenine binerek Selçuk’a varabilirsiniz. Ayrıca, birçok otobüs firması Selçuk’a doğrudan seferler düzenlemektedir.

Selçuk, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dolu bir bölge olup, gezginlere unutulmaz anlar sunmaktadır. Ayasuluk Kalesi'nden Efes Antik Kenti'ne kadar her nokta, tarihi bir yolculuk yapma fırsatı sunar. Selçuk’a yapacağınız ziyaretler, tarih ve kültür meraklıları için zengin bir deneyim sağlayacaktır.