Yaşar Üniversitesi ve Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı iş birliğiyle düzenlenen Selçuk Yaşar Ödülü’nün sahibi, MIT ve Ohio State Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yaptıktan sonra Türkiye’ye dönerek öğrenci yetiştiren ve iletişim teknolojileri alanında çalışmalar yapan Prof. Dr. Elif Uysal oldu.

Selçuk Yaşar Ödülü’nün altıncısı, Swissôtel Büyük Efes’te düzenlenen törende sahiplerini buldu. Bu yılki tema “Bilim” olarak belirlendi. Törene, Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, Yaşar Topluluğu yöneticileri, iş ve bilim dünyasından seçkin davetliler katıldı.

Prof. Dr. Uysal, ödülü kabul ederken şunları söyledi:

“Selçuk Yaşar Türkiye’ye birçok ilki kazandırmış bir öncüydü. Bu ödülü alırken kendimi sadece bir akademisyen değil, bilimle üretim arasında köprü kurmaya çalışan bir yolun yolcusu olarak görüyorum.”

ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Uysal, MIT ve Ohio State Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yaptıktan sonra Türkiye’ye dönerek ODTÜ’de Haberleşme Ağları Araştırma Grubu’nu kurdu. Çalışmaları, enerji verimli haberleşme, nesnelerin interneti ve 6G teknolojisi gibi alanlarda öncü katkılar sağladı.

Prof. Dr. Uysal, bilimsel üretimin yalnızca akademik makalelerle sınırlı olmadığını, sanayi ve öğrencilerle kurulan iş birlikleriyle gerçek değer kazandığını vurguladı. “Laboratuvardan fabrikaya, öğrenciden mühendise her noktada köprü kurmak, benim için akademik bir görevden öte bir misyon” dedi.

Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, törende yaptığı konuşmada, ödülün amacını şöyle özetledi:

“Her bir ödül sahibimiz topluma fark yaratan, ilham ve cesaret kaynağı olmuş kişiler. Selçuk Yaşar’ın değerlerini yaşatmak ve topluma katkısını geleceğe taşımak için bu ödülü veriyoruz.”

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller, ödülün genç nesillere ilham vereceğine dikkat çekti:

“Bilim, öğrencilerimizin ufkunu genişleten ve onların geleceği şekillendirmesine olanak sağlayan en güçlü araçtır. Bugün bilime adanmış bir hayatı onurlandırdık.”

ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi

MIT ve Stanford Üniversitelerinde yüksek lisans ve doktora eğitimi

MIT ve Ohio State Üniversitesi’nde öğretim üyeliği

ODTÜ’de Haberleşme Ağları Araştırma Grubu (CNG) kurucusu

6G ve enerji hasatlı haberleşme sistemleri alanında öncü çalışmalar

ERC Advanced Grant Türkiye’ye kazandıran ilk kadın bilim insanı

TÜBİTAK, IEEE ve diğer uluslararası kurumlar tarafından ödüllendirilmiş