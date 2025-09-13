İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Selçuk’ta içme suyu iletim hattı çalışmalarını tamamladı. Kuyumcu Mevkii’ndeki su kuyularının devreye alınmasıyla ilçeye saniyede 60 litre daha fazla içme suyu sağlanacak.

Zorlu arazide çalışmalar tamamlandı

İZSU ekipleri, yaklaşık 500 metre uzunluğunda ve 400 milimetre çapındaki boruları zorlu arazi şartlarında döşedi. Kaya kırımı yapılarak gerçekleştirilen imalatın ardından bağlantı aşamasına geçildi. Dezenfeksiyon sürecinin ardından ilçeye yüzde 35 oranında ilave su sağlanacak.

“Selçuk için önemli bir yatırım”

İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ile birlikte sahada incelemelerde bulunan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, çalışmayı şu sözlerle değerlendirdi:

“İlçemizin içme suyu sıkıntısını gidermek için uzun süredir beklediğimiz bir çalışma tamamlandı. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay’a ve adeta dağları delerek ilçemize su ulaştıran İZSU ekiplerine Selçuk halkı adına teşekkür ediyorum.”