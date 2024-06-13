Selçuklu Belediyesi vatandaşların Kurban Bayramı’nı rahat ve huzurlu bir şekilde geçirmesi için tüm hazırlıkları tamamladı. Bayram süresince acil müdahale ekipleri 24 saat boyunca görev başında olacak.Selçuklu’nun simge mekanları olan Sille Baraj Park, Selçuklu Seyir Tepesi ve Koku Bahçesi bayramın 2. gününden itibaren, Konya Tropikal Kelebek Bahçesi ve Selçuklu Çiçek Bahçesi ise bayramın 3. gününden itibaren açık olacak.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi, yaklaşan kurban bayramı öncesi tüm önlemleri alarak hazırlıklarını tamamladı. Bu kapsamda başta Çevre Koruma Kontrol ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri olmak üzere ilgili tüm birimler nöbetçi ekipleri ile vatandaşların Kurban Bayramının sorunsuz geçmesi için bayram süresince görev başında olacak.

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV BAŞINDA

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Ekipleri Arefe Günü kurban satış yeri ve kesim yapılan semt pazarlarına 120 adet calaskal bırakacak ve bayramın 3. günü öğleden sonra calaskallar toplanacak. Arefe gecesi 20 çöp aracı, 15 yol süpürme aracı, 9 kepçe, 11 kamyon ve 150 personel ile Selçuklu bölgesinin genel temizliği yapılacak. Ayrıca cami çevrelerinin parfümlemesi yapılacak.

Bayramın 1,2,3 ve 4. Günlerinde de kurban satış yeri kesim alanları ve kesim yapılan semt pazarlarının temizlik ve dezenfekte işlemleri 15 kepçe, 2 greyder, 18 kamyon, 16 arazöz, 4 traktör, 2 vidanjör, 18 süpürge aracı olmak üzere toplamda bayram boyunca günlük 520 personelle 7/24 saat 3 vardiya şeklinde 4 gün boyunca toplamda 2080 personelle hizmet verilecek. Kurban satış yeri ve kesim yapılan semt pazarlarının temizlik ve dezenfekte işlemi bittikten sonra parfümleme yapılacak.

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BAYRAM MESAİSİNDE

Bayram öncesinde Zabıta Ekipleri ilçede bulunan market, pastane ve alışveriş merkezlerinde denetimlerini sıklaştırdı. Kurban Satış Noktalarında hizmetlerini sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını bayram süresince 7/24 devam ettirecek. Merkez Ekipler Amirliği tarafından koordine edilecek çalışmalarda gıda satış yerleri, et çekimi yapılan işletmelerin yanı sıra kurban satış ve kesim noktalarının bayram süresince denetleneceği ifade edildi. Genel sağlık ve temizlik tedbirleri kapsamında vatandaşların kurban atıklarını ağzı kapalı şekilde çöp konteynerlerine atmaları istendi.

ACİL MÜDAHALE EKİPLERİ HAZIR

Selçuklu Belediyesi Acil Müdahale Ekibi de bayram süresince görev başında olacak. Ekipler bayram süresince yol, tretuvar, kaldırım ve benzeri sorunlara anında müdahale edecek.

TROPİKAL KELEBEK BAHÇESİ VE SELÇUKLU ÇİÇEK BAHÇESİ BAYRAMIN 3. GÜNÜNDEN İTİBAREN AÇIK OLACAK

Yıl boyunca binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi ve Kelebekler Vadisi Parkı içerisinde yer alan Selçuklu Çiçek Bahçesi bayramın birinci ve ikinci günü kapalı, bayramın 3. gününden itibaren ise açık olacak. Dileyen misafirler Kelebek Bahçesi’ni saat 09.30-17.30 saatleri arasında, Selçuklu Çiçek Bahçesi’ni ise 09.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edebilecek.

SİLLE BARAJ PARKI, SEYİR TEPESİ VE KOKU BAHÇESİ BAYRAMIN 2. GÜNÜNDEN İTİBAREN HİZMET VERECEK

Temiz havasıyla Sille Baraj Parkı, bayram tatilinde doğayla iç içe olmak isteyenler için bayramın 2. gününden itibaren hizmet verecek. Konya’nın eşsiz manzarasının panoramik şekilde izlendiği Selçuklu Seyir Tepesi, çiçek kokularının doğa ile bütünleştiği Koku Bahçesi de bayramın ikinci gününden itibaren vatandaşların ziyaretine açık olacak.

SELÇUKLU’NUN MÜZELERİ BAYRAMDA ZİYARET EDİLEBİLECEK

Konya’nın önemli turizm noktalarından olan ve tarihi Sille Mahallesi’nde yer alan Sille Müzesi, Aya Elenia Müzesi ve Zaman Müzesi de bayramda belirlenen günlerde ziyaret edilebilecek. Aya Elenia Müzesi ise bayramın 2. günü saat 09.00-18.00 saatleri arasında, Sille ve Zaman Müzesi ise bayramın 3. günü saat 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Bayram süresince, vatandaşlar Selçuklu Belediyesine ait 444 99 19 numaralı telefona istek ve şikâyetlerini görevlilere iletebilecekler.