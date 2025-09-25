Başkan Pekyatırmacı, "Hemşehrilerimiz çok daha emniyetli, rahat bir şekilde bu yol üzerinden Kestel bölgesine ve oradan da Kadınhanı’na ulaşabilecekler" dedi.

Selçuklu Belediyesi, yürüttüğü fiziki belediyecilik çalışmalarıyla da dış mahallelerde yol kalitesini yükselterek ulaşımı daha konforlu hale getiriyor. Bu kapsamda Bilecik ve Kestel Mahalleleri arasındaki 11 kilometrelik alanda başlatılan altyapı ve sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Kadınhanı Belediye Başkanı İrfan Karaca ve AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı ile birlikte modern ve güvenli bir hale kavuşan alanda incelemelerde bulundu.

Başkan Pekyatırmacı: "Alt yapısıyla, üst yapısıyla, sıcak asfalt çalışmalarıyla çok nitelikli bir yol teşkil edilmiş oldu"

Kadınhanı Belediyemizle işbirliği içerisinde bu yol çalışmaları karayolları standardında hayata geçirildi. Alt yapısıyla, üst yapısıyla, sıcak asfalt çalışmalarıyla çok nitelikli bir yol teşkil edilmiş oldu. Burada toplam 11 kilometre uzunluğunda sıcak asfalt kaplama yapılarak bu çalışmayı tamamladık. 11 kilometrelik yolun 9,5 kilometresi Selçuklu sınırları içerisinde, 1,5 kilometrelik kısım da Kadınhanı Belediyemizin sınırları içerisinde. 8 metre genişliğinde yol platformumuz var ve toplam 57 milyon maliyetle bu yol çalışması tamamlandı. Kestel bölgesi vatandaşlarımızın çokça tercih ettiği bir piknik alanı ve Kadınhanı Belediyemizin sınırları içerisinde. Kadınhanı Belediyemiz de burada yaptığı yatırımlarla bu bölgeyi daha cazip hale getirdi. Konyalı hemşehrilerimiz özellikle hafta sonu bu bölgede piknik alanlarında vakit geçiriyorlar ve bu yolu da çok yoğun bir şekilde kullanıyorlar. İnşallah bundan sonraki süreçte hemşehrilerimiz çok daha emniyetli, rahat bir şekilde bu yol üzerinden Kestel bölgesine ve oradan da Kadınhanı’na ulaşabilecekler. Kadınhanı Belediye Başkanımıza hem Kestel bölgesindeki yaptıkları çalışmalardan hem de yolun yapımı esnasında sundukları katkılardan dolayı özellikle teşekkür ediyorum. Konyalı ve Kadınhanılı hemşehrilerimize yolumuz hayırlı olsun inşallah" dedi.

Kadınhanı ilçesinde Beykavağı Mahallesinde güzel bir mesire alanının yer aldığını belirten Kadınhanı Belediye Başkanı İrfan Karaca, "Burası Konyalı ve Kadınhanılı hemşehrilerimizin hafta sonları sıkça ziyaret ettiği, doğal güzellikleriyle eşsiz bir cazibe noktası. Mesire alanımızın yolu geçmiş dönemde stabilize idi ve bu yolun iyileştirilmesi noktasında Selçuklu Belediye Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı’nın da destekleriyle iyileştirme çalışmalarını yaptık" şeklinde konuştu.