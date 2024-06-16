Selçuklu Belediyesi, ilçe sakinlerinin rahat ve konforlu bir kurban bayramı geçirebilmesi için sahada gece gündüz hizmet veriyor. Gece mesaisindeki Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü ekipleri temizlik, konteyner yıkama ve yol temizliği gibi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.KONYA (İGFA) - İlçe sakinlerinin huzurlu ve güzel bir bayram geçirmeleri için birçok tedbir alan Selçuklu Belediyesi temizlik, konteyner yıkama ve yol temizliği çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalara ek olarak bayram namazı öncesinde Selçuklu’daki camilerin çevre temizliği yapılarak bahçeleri gül suyu ile yıkandı.

Başkan Pekyatırmacı: “Hemşehrilerimizin rahat ve konforlu bir bayram geçirmesi için tüm tedbirlerimizi aldık”

Selçuklu’nun bayramı huzur içinde idrak edebilmesi için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını söyleyen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: “Belediye olarak ilçe sakinlerimizin bayramı rahat bir şekilde geçirmesi için tüm birimlerimizce önlemlerimizi aldık. Bu çerçevede ekiplerimiz gece gündüz çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Ayrıca ilçemizdeki camilerimizin çevre temizliğini yaparak gül suyu ile bahçelerini yıkadık. Bayram boyunca belediyemize bağlı nöbetçi ekiplerimiz de belediye hizmetlerinin sağlanması için görevlerinin başlarında olacaklar.” şeklinde konuştu.