Selçuklu Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların ve satıcıların faydalanabileceği kurban satış yerinde çalışmalarını tamamladı. KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların kurbanlıklarını temiz ve hijyenik koşullarda kesmeleri için gerekli hazırlıkları yaptı. Bu kapsamda 18 farklı noktada kurban kesim yeri belirlendi. Kurban satışları için de her yıl olduğu gibi Selçuklu Belediyesi’nin Büyükkayacık Mahallesi Aliye İzzet Begoviç Caddesi üzerinde kurulan kurban satış yeri faaliyet gösteriyor.

ZABITA VE SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALDI

Selçuklu Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan kurban pazarında bayram öncesi rağbet artmaya başladı. 72 büyükbaş; 250 küçükbaş ile 322 padokta satış imkanı sağlanırken, 1500 araçlık otoparkın yer aldığı modern pazar, alıcı ve satıcılar için hazır hale getirildi.

Selçuklu Belediyesi, kurban satış alanının alım ve satım yapacak tüm vatandaşların ihtiyacına cevap verecek donanıma sahip olması için tüm düzenlemeleri yaptı. Tuvaletler, mescit alanları, hatta kurban satıcıları için sıcak sulu duş alanları oluşturuldu. Bayram namazını kılmak için büyük bir mescit alanının da yer aldığı alanda 24 saat güvenlik kamera sistemi ve akşam aydınlatması bulunuyor. Ayrıca Selçuklu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kurban satış yerlerinde kurbanlık alacak vatandaşlara veteriner hekim hizmeti veriliyor.

Selçuklu Belediyesi kurban satış alanı Büyükkayacık Mahallesinde Kayacık Koruluğu yanında bulunuyor. Hem Ankara yolu üzerinden hem de İstanbul Yolu üzerinden Aliya İzzetbegoviç caddesinde bulunan satış alanına ulaşım sağlanabiliyor.

KURBAN KESİM YERLERİ BAYRAMA HAZIR

Bayram öncesi hazır hale getirilen kurban kesimi yapılabilecek yerler şu şekilde belirlendi;

Selahaddin Eyyubi Mah Kutbilcihan Cad. Yelda Cami Civarı Binevler Semt Pazarı, Sancak Mah. Şule Sok. Zeki Altındağ Sağlık Ocağı yanı Kocakonut Semt Pazarı, Akşemsettin Mah. Horasanlı Sok. Akşemsettin Semt Pazarı, Aydınlık Evler Mah. Akköprü Sok. Aydınlık Evler Semt Pazarı, Bosna Hersek Mah. Mesaj Cad. Bosna Hersek Semt Pazarı 1, Bosna Hersek Mah. Yemeni Sok. Bosna Hersek Semt Pazarı 2, Şeyh Şamil Mah. Tatlipinar Cad. Binkonut Semt Pazarı, Dumlupınar Mah. Lalle Cad. Ağız ve Diş Sağlığı Yanı Dumlupınar Semt Pazarı, Hocacihan Mah. Saray Cad. Hocacihan Semt Pazarı, Işıklar Mah. Çevreyolu Cad. Fatih Sultan Mehmet Semt Pazarı, Kosova Mah. Şükrü Efendi Sok. Kosova Semt Pazarı, Sakarya Mh. Vezirhan Cad. Sakarya Semt Pazarı, Nişantaş Mh. Rauf Denktaş Cad. Seyit Çavuş Semt Pazarı, Mehmet Akif Mh. Hadimi Cad. Özalkent Semt Pazarı, Kılıçarslan Mah. Taşlıyol Sok. Kılıçarslan Semt Pazarı, Yazır Mah. Turhanlar Sokak Yazır Semt Pazarı, Selahattin Eyyubi Mah. Ahmet Yesevi Cad. Beşyüz Evler Semt Pazarı, Parsana Mah. Tekinbaş Sokak Şemsiefendi Sok. Parsana Semt Pazarı, Selçuklu Belediyesi Kurban Pazarı Büyükkayacık Mah.Aliya İzzet Begovic Cad. Atış Poliganı Yanı.

Kurban satışları ise Selçuklu Belediyesi Kurban Pazarı Büyükkayacık Mah.Aliya İzzet Begovic Caddesi adresinde gerçekleştiriliyor.