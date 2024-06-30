Pamucak mevkiinde saat 17.00 sıralarında başlayan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızla müdahale etti. Ekipler, 4 uçak, 8 helikopter, 44 arazöz, 14 su ikmal aracı ve 5 dozerle yangını kontrol altına almaya çalıştı. Havanın kararmasıyla birlikte, gece görüşlü helikopterler devreye girerek müdahaleye devam etti. Karadan müdahaleler ise sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü. Yangın söndürme uçakları ve helikopterler, gün ağarır ağarmaz yeniden çalışmalarına başladı.

Ekiplerin dört koldan mücadelesi sürüyor

Hem havadan hem de karadan yapılan yoğun müdahalelerle yangının kontrol altına alınması için ekipler seferber oldu. Yangının geniş bir alana yayılması nedeniyle ekiplerin dört koldan mücadele ettiği bildirildi. Selçuk ilçesinde başlayan yangın, özellikle rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyerek Kuşadası’na kadar ulaştı.

Menderes’te de yangın çıktı

Selçuk’taki yangınla eş zamanlı olarak İzmir’in Menderes ilçesinde de ormanlık alanda yangın çıktı. Her iki yangının kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun çaba sarf ettiği öğrenildi. Menderes’teki yangına da havadan ve karadan müdahaleler devam ediyor.