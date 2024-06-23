Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi verilerine göre, Selçuk merkezli 2.9 büyüklüğünde hafif şiddetli bir deprem meydana geldi.
Depremin Büyüklüğü ve Saati
Deprem, 22 Haziran 2024 tarihinde saat 15.20’de kaydedildi. Depremin büyüklüğü 2.9 olarak ölçüldü ve hafif şiddetli kategorisinde değerlendirildi.
Hissedilen Bölgeler
Depremin merkez üssü Selçuk olmakla birlikte, sarsıntı Aydın’ın Kuşadası ilçesinde de hissedildi.
Editör: Nurican ALBAYRAK