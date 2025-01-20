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Başkan Tugay, deve güreşleri geleneğinin geçmişten bugüne dek yaşatılmasından dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.

Alanı çevreleyen yamaçlar, soğuk havaya rağmen erken saatlerden itibaren deve güreşi meraklılarınca dolduruldu.

Selçuk Efes Kültür ve Turizm Vakfı tarafından Pamucak Güreş Sahası'nda düzenlenen etkinlikte, Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden 120 deve mücadele etti.

'Deve güreşlerinin Kırkpınar'ı' olarak nitelendirilen Efes Selçuk Deve Güreşi Festival i, 43. kez yapıldı.

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