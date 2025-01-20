'Deve güreşlerinin Kırkpınar'ı' olarak nitelendirilen Efes Selçuk Deve Güreşi Festivali, 43. kez yapıldı.
Selçuk Efes Kültür ve Turizm Vakfı tarafından Pamucak Güreş Sahası'nda düzenlenen etkinlikte, Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden 120 deve mücadele etti.
Alanı çevreleyen yamaçlar, soğuk havaya rağmen erken saatlerden itibaren deve güreşi meraklılarınca dolduruldu.
Programa katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel vatandaşları selamladı.
Başkan Tugay, deve güreşleri geleneğinin geçmişten bugüne dek yaşatılmasından dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.
Kaynak: İHA