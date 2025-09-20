Selçuk Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi, engelsiz bireyler ve aileleri için unutulmaz bir etkinlik düzenledi. Katılımcılar, Tarihçi Tolga Mert rehberliğinde Efes Antik Kenti'ni gece keşfetme fırsatı buldu. Yaklaşık 40 kişinin katıldığı etkinlik, katılımcılara tarihi bir yolculuğun yanı sıra unutulmaz bir kültürel deneyim sundu.

Engelsiz Yaşam Merkezi'nden unutulmaz bir etkinlik

Etkinliğe katılan engelsiz bireyler, Efes’in büyüleyici atmosferini gece vakti ilk kez görmenin heyecanını yaşadılar. Tarihçi Tolga Mert’in rehberliğinde gerçekleştirilen bu özel keşif, katılımcılara hem öğretici hem de duygusal bir deneyim sundu. Efes’in simge yapılarından biri olan Celsus Kütüphanesi önünde gerçekleşen özel kitap buluşması ise etkinliğe ayrı bir renk kattı.

Celsus Kütüphanesi’nde kitap tanıtımı

Gezi sırasında, Selçuk Belediyesi Kent Belleği Kültür Yayınları’ndan çıkan ve Tarihçi Tolga Mert’in kaleme aldığı “Alinda Keşifte – Celsus Kütüphanesi’nin Gizemi” adlı eser, yazarın katılımıyla yerinde okundu ve tartışıldı. Çocuklar ve aileleri, kitabın içeriği hakkında sohbet ederken, Tolga Mert de merak edilen soruları yanıtladı.

Tarihin kalbinde engelsiz bir gece

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Özgül Karaalioğlu Yavuz, etkinlikle ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Engelsiz bireylerimizin sosyal hayata katılımlarını artırmak, onların kendilerini ifade edebilecekleri ve keyifli vakit geçirebilecekleri alanlar yaratmak bizim öncelikli görevlerimizden biri. Bu etkinlikte Efes’in gece atmosferinde hem tarih ile iç içe bir yolculuk yaptık hem de kültür yayınlarımızdan çıkan bir kitabı yazarından dinleme fırsatı bulduk. Katılımcılarımızın gözlerindeki heyecan ve mutluluk, bizler için en büyük motivasyon kaynağı. Engelsiz Yaşam Merkezimiz aracılığıyla bu tür etkinlikleri çoğaltarak sürdürmeyi hedefliyoruz.”