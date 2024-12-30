İzmir’in Selçuk ilçesinde bir iş yeri ve depoya düzenlenen polis baskınında, piyasa değeri yaklaşık 650 bin lira olan 669 litre etil alkol ve bin 296 alkol kiti ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Operasyonun detayları

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ödemiş Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği, Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle kritik bir operasyona imza attı. Gelen bir ihbarı değerlendiren ekipler, Selçuk Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde bir iş yeri ve depoda kaçak alkol bulunduğunu tespit etti.

Düzenlenen baskında:

669 litre etil alkol ,

, 1.296 adet alkol kiti ,

, 94 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 650 bin lira olduğu öğrenildi.

Adli süreç başlatıldı

Operasyon sonrası bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. Ekiplerin kaçakçılıkla mücadele kapsamında denetimlerini artırarak devam ettireceği belirtildi.