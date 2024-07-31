Olay, önceki akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Selçuk Sieburg Caddesi'ndeki kafede arkadaşlarıyla sohbet eden Danışan, aniden sağ omzunda bir acı hissetti. İlk başta ne olduğunu anlayamayan Danışan, acılar içinde hastaneye başvurdu. Yapılan müdahale ile omzuna saplanan mermi çıkarıldı.

Yaşadığı şok sonrası açıklama yapan Danışan, "Arkadaşlarımla otururken birden acı hissettim. Sonra bir ses duydum. Yorgun mermi olduğunu söylediler. Selçuk gibi turistik bir şehirde böyle bir olay yaşanması garip. Eğer bir turistin başına gelse, bu durumu nasıl açıklayabiliriz?" dedi.

Olayla ilgili Selçuk Emniyet Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.