İzmir'in Selçuk ilçesinde polis ekiplerine saldıran 6 şüpheli, olayın ardından tutuklandı. 5 polis yaralandı, şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

6 şüpheli tutuklandı

İzmir’in Selçuk ilçesi, Zafer Mahallesi Kabuleti Caddesi'nde meydana gelen olayda, polis ekipleri, “silahla havaya ateş açıldığı” ihbarına müdahale etmek üzere olay yerine intikal etti. Ancak, polis ekipleri müdahaleye başladıkları sırada 6 şüpheli tarafından saldırıya uğradı.

Olayda 5 polis yaralandı, yaralı polislerin sağlık durumu ise iyi. İzmir Valiliği, şüphelilerin D.S., Ş.A., M.Ş.K., Ş.D., O.A. ve R.A. olduğunu açıkladı ve bu şahısların yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

İzmir Valiliği’nden yapılan açıklamada, polis ekiplerinin olay yerine intikal ettikten sonra şüpheliler tarafından mukavemet gösterildiği, neticesinde 5 emniyet görevlisinin yaralandığı belirtildi. Yaralı polisler, basit tıbbi müdahale ile tedavi edildi.

Şüpheliler tutuklandı

D.S., Ş.A., M.Ş.K., Ş.D., O.A. ve R.A., olayla ilgili olarak yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. İzmir Valiliği, olaya ilişkin gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı.