AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı kentin kültür turizminin en önemli rotasını oluşturan Selçuk’ta çeşitli temaslarda bulundu. Merkez Çarşı esnafı ziyaret eden Çankırı, sorun ve talepleri dinledi. İlçede konut kiralarının turistik gerekçe nedeniyle fahiş fiyatlara dayandığını aktaran bazı esnaflar özellikle gıda alışverişinde de vatandaşların Torbalı’yı tercih ettiklerini söyledi.

AK Partili Çankırı da bunun üzerine Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak sunulan Toki konutlarının dar gelirli aileler için avantaj sağladığına dikkat çekti.

Çankırı; “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ilçede 2021 yılında yapımına başlanan ve bin 380 Toki konutunda etap etap ciddi aşamalar kaydedildi. Yakın zamanda da hak sahipleri evlerinde oturmanın keyfini inşallah yaşayacak. Ancak bu konutlardan belirli gerekçelerle sözleşmeler yapılmadığı için hak sahibi bulunmayan 230 âdetini yine ilçede ikamet eden vatandaşlarımızın başvurusuna açıyoruz. Çünkü Ulaşılabilir fiyatlar ve taksitlendirme seçenekleri, Toki’nin dar gelirli ailelerin konut sahibi olma sürecindeki en büyük destekçilerinden biri. Modern yaşam standartlarına sahip olmanın yanı sıra sosyal alan imkanlarıyla da dikkat çeken Toki evleri ile insanların sosyalleşmeleri, spor yapmaları ve eğlenceli zaman geçirmeleri kadar çocuklu aileler için güven de en önemli unsuru teşkil etmektedir. Bizler milletin vekiliyiz. Amacımız da bu millete en iyi şekilde hizmet etmek. Bu yüzden bir yerde sorun varsa o sorunun çözüm noktası da yine öncelikli olarak kendi içinde değerlendirilmeli. Selçuk, Türkiye’nin olduğu kadar Dünya ülkelerinde inanç turizmi açısından da önemli bir yere sahip. Bu güzide ilçemizde önceliğimiz kendi vatandaşımızı rahat ettirmek.” diye konuştu.

Vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Çankırı’nın ikinci durağı ise Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl Ağustos ayında hizmete açılan gelişmiş görüntü, ses ve dijital sanat teknolojilerinin birçok duyuya hitap eden gerçekçi hikâye anlatımı ile birleştirildiği Efes Deneyim Müzesi oldu. Ziyaret sonrasında açıklamada bulunan Çankırı, iz bırakacak bir atmosferde Antik Efes’in mitler, kahramanlıklar, başarılar ve mücadelelerle dolu hikayesine tanık olmanın etkileyici olduğunu söyledi. Çankırı, “ Hükümet olarak Türkiye’nin birçok medeniyete ev sahipliği yaptığı tarihi ve turistik alanlarda deyim yerindeyse iğne ile kuyu kazılarak yeniden tarihe kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Bu alanda emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum.