Dün Selçuk-Kuşadası kara yolu Pamucak mevkisinde başlayan orman yangını, ekiplerin karadan ve havadan gerçekleştirdiği müdahaleler sonucu bugün kontrol altına alındı. Yangının söndürme ve soğutma çalışmaları halen devam ediyor.

350 hektarlık alan yandı

Orman Genel Müdürlüğüne ait bir helikopterden yangının etkilediği bölge görüntülendi. Görüntülerde, Selçuk'tan başlayıp şiddetli rüzgarın da etkisiyle Kuşadası'nın Bayraklıdede Mahallesi'ne kadar uzanan yangının etkilediği yaklaşık 350 hektarlık ormanlık alan yer aldı.