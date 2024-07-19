Selçuk Gökçealan Mahallesi’nde başlatılan "Yeni Çeşit Yerli Üzümlerin Yaygınlaştırılması Projesi", Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen Ece, Efem ve Spil Karası üzüm çeşitlerinin başarılı bir hasadını gerçekleştirdi. Proje, Selçuklu üreticiler arasında büyük ilgi gördü ve 2024 yılında da devam ediyor.

Selçuk’ta tarımsal yenilikler ve yerli üzüm çeşitlerinin yaygınlaştırılması hedefiyle başlatılan proje, bölgedeki üreticilerin yüzünü güldürüyor. Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen Ece, Efem ve Spil Karası üzüm çeşitlerinin hasadı, bölgeye katkı sağlamaya devam ediyor.

Selçuk Gökçealan Mahallesi’nde dört yıl önce başlatılan "Yeni Çeşit Yerli Üzümlerin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen Ece, Efem ve Spil Karası üzüm çeşitlerinin hasadı yapıldı. Bu önemli etkinliğe Selçuk Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal ve diğer yerel yöneticiler katıldı.

Selçuk, yıllık 15 bin ton sofralık üzüm üretimiyle İzmir’de ikinci sırada yer alıyor. "Yerli ve Milli Erkenci Üzüm Çeşitlerinin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında, bölgedeki üreticilerin memnuniyeti artarken ürünlerin pazarda da ilgi görmesi sağlandı. İzmir İl Tarım Müdürlüğü'nün 2020 yılında başlattığı proje, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen Spil Karası ve Ece üzüm fidanlarının dağıtımıyla başladı ve 2023 yılında büyük başarı elde etti.

2024 yılında projenin hız kesmeden devam ettiği belirtildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleriyle üreticilere toplamda 12,470 adet üzüm fidanı dağıtıldı ve dikimi gerçekleştirildi. Bu fidanlar arasında 7,000 adet Efem, 4,600 adet Spil Karası ve 870 adet Ece çeşidi bulunuyor.

Projenin bölgedeki üreticiler tarafından benimsenmesi ve talep görmesi, Selçuk'un tarım potansiyelinin artırılmasına önemli katkılar sağlıyor. Yerli ve milli üzüm çeşitlerinin yaygınlaştırılmasıyla birlikte, bölgedeki tarımsal üretim ve ekonomik büyüme hedeflerine yönelik umut verici adımlar atılıyor.

Selçuk’ta gerçekleştirilen "Yerli ve Milli Üzüm Çeşitleri Yaygınlaştırılması Projesi", bölgenin tarımsal çeşitliliğini artırarak yerel ekonomiye katkı sağlamakta ve üreticilerin gelir düzeylerini olumlu yönde etkiliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın süregelen destekleriyle birlikte, projenin gelecekte de büyüyerek devam etmesi bekleniyor.