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Mertcan KELEŞ/ DÜZCE (DHA)- DÜZCE'de Efteni Gölü'nün taştığı selde, ağaçta mahsur kalan kediyi, botla bölgede dolaşan ekipler kurtardı. Gölyaka ilçesinde, dün akşam saatlerinde yağan kuvvetli yağışta, Efteni Gölü'nün taşmasıyla sel oluştu. Su altında kalan Gölyaka Kültür Parkı'nda botla dolaşıp bölgeyi kontrol eden Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, bir ağaçtan kedi sesi geldiğini fark etti. Ağaca yönelen ekipler, mahsur kalan kediyi bulup bota aldı. Aç ve susuz kaldığı anlaşılan kedi, veteriner hekim kontrolünde, bakıma alındı. Kedinin kurtarılma anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA) FOTOĞRAFLI