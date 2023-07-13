Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)-BARTIN'daki selde zarar gören bir ayakkabı üretim atölyesindeki 45 bin ayakkabıdan 22 bini hortumlar ile yıkanıp, güneşte kurutulmaya bırakıldı.

Kentte 9 Temmuz'da yaşanan sel nedeniyle Bartın-Zonguldak yolu Kuyumcu mevkisinde 200 iş yerinin bulunduğu Atılım Sanayi Sitesi'nde, dere yatağının 10 metre taşması ile bütün iş yerleri zarar gördü. Üretim ve gemi inşa atölyeleri, oto tamirhaneleri ile gıda toptancılarının bulunduğu sitedeki temizlik çalışmalarına, Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler destek veriyor.

'HASARIMIZ BÜYÜK'

Selden en çok zararı gören ve 85 kişinin çalıştığı ayakkabı üretim atölyesinde de temizlik çalışmalarına başlandı. Sel nedeniyle atölyede üretilen 45 bin ayakkabı zarar gördü. Burada 20 bin ayakkabı, hortumlar ile yıkanarak güneşte kurumaya bırakıldı. Sorumlu Ahmet Can, "Ayakkabı üretim atölyemizdeki bütün ayakkabılar, su altında kaldı. Yaklaşık 45 bin ayakkabı sel sularına gitti. Şimdi kısım kısım ayakkabılarımızı kurutmaya çalışıyoruz. Hasarımız büyük" dedi.

Gıda toptancısı Cumhur Çalıkoğlu ise "Selde bütün ürünlerimiz sular altında kaldı. Zararımızı çok büyük, hasar tespiti için geldiler. Şimdi Tarım Müdürlüğü'nün denetiminde kullanılamayacak ürünleri imha için gönderiyoruz" diye konuştu.(DHA)

FOTOĞRAFLI