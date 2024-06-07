Sabah saatlerinde evine polis gelmesiyle karşılaşan Görgüzel, yaşadığı haksızlığı ve mağduriyetini dile getirdi.

Görgüzel, ev sahibinin gürültü iddiasıyla polis çağırarak kendisini uyurken evden çıkartmaya çalıştığını belirtti. Ayrıca ev sahibinin, elektrik ve doğalgazı keserek arabasını park ettiğini, saçma sapan haberler yaptırıp rahatsızlık verdiğini iddia etti.

Şikayetçi oldu

Şarkıcı, yıllardır kızıyla birlikte oturduğu evde kira ödemelerini zamanında ve düzenli olarak yaptığını, ancak ev sahibinin yüzde 25'lik artışı kabul etmediği için caydırıcı hamlelerle evden çıkarmaya çalıştığını ifade etti. Görgüzel, yaşadığı bu haksızlığı Adalet Bakanlığı'na taşıyarak şikayetçi olduğunu belirtti.