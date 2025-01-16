Ünlü oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel, katıldığı bir televizyon programında yıllardır gizlediği bir gerçeği açıkladı. İlk kez bu kadar cesur bir şekilde itirafta bulunan Görgüzel, erkek kardeşinden şiddet gördüğünü duyurdu.

"Şiddetine maruz kaldım"

"Erkek kardeşimle çok ağır bir şey yaşadım. Şiddetine maruz kaldım. Adalete teslim etmem gerekiyordu, o boyutta bir şey yaşadım. Bu konuyu ilk defa açıklıyorum ve çok paylaşmayı tercih etmiyorum. Daha sonra çok daha ağır şeyler yaşayabilirsiniz. Ben kıyamadım, siz kıyamamazlık etmeyin."

Selen Görgüzel, şiddet yaşadığı erkek kardeşiyle şu an görüşmediğini ve ona karşı affedemediği bir kırgınlık taşıdığını belirtti. Görgüzel, ilişkilerinin hiçbir zaman sorunlu olmadığını vurgulasa da, yaşanan olayların ardından affedemediği bir boşluk oluştuğunu ifade etti.

"Elon Musk'la evli değildim"

Selen Görgüzel, eski eşi Hamdi Alkan ile anılmaktan yorulduğunu belirterek, "Ben bir bireyim. Selen Görgüzel olarak anılmak istiyorum" dedi.

Görgüzel, evliliklerin, özellikle de kendi kariyerinde, negatif bir etki yarattığını ve artık sadece kendi kimliğiyle tanınmak istediğini açıkladı. "Ben evliliğiyle var olan bir kişi değilim" diyen Görgüzel, "Elon Musk'la evli değildim" dedi. Evlilik sonrası tanınmasının, işini zorlaştırdığını düşündüğünü belirtti.