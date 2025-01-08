Ferdi Tayfur’a yapılan haksızlık

Selen Görgüzel, Ferdi Tayfur’un vefatının ardından yaşanan tartışmalarla ilgili de açıklamalarda bulundu. Tuğçe Tayfur’a yapılan haksızlıkları gündeme getiren Görgüzel, Ferdi Tayfur'un hukukî ve duygusal kararlarını eleştirerek şunları söyledi:

"Ferdi Bey'in avukatının canlı yayına bağlanıp, 'Evlatlıktan ret edecekti' demesi büyük bir haksızlık. Bu tür sözler duygusal bir çıkıştı ve baba-kız arasında yaşanan kızgınlıkla açıklanabilir," dedi.

Ferdi Tayfur'un ilişkileri üzerine

Görgüzel, Ferdi Tayfur ve Necla Nazır’ın ilişkisinin çok güçlü olduğunu ve Tayfur'un bu ilişkide fazlasıyla etkilenmiş göründüğünü belirtti. Görgüzel, Ferdi Tayfur’un boşanma konusundaki tutumunu ve kendisinin Necla Nazır ile olan ilişkisinde yaşadığı zorunlulukları da dile getirdi. Görgüzel, Ferdi Tayfur’un ailesel durumu hakkında daha fazla bilgi edinme şansı bulamamış olsa da, Tayfur'un hem duygusal hem de kültürel faktörler yüzünden zorluklar yaşadığını vurguladı.

Selen Görgüzel: "Hamdi Alkan ile anılmak istemiyorum"

Oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, TGRT Haber’de yayımlanan Bilmedikleriniz programına katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Evlilikleri ve eski eşi Hamdi Alkan ile ilişkisi hakkında konuşan Görgüzel, artık işlerinin ve kimliğinin kendi adıyla anılmasını istediğini söyledi.

Görgüzel, Hamdi Alkan ile fotoğraflarını görmek istemediğini ve bu durumdan sıkıldığını belirtti. "Ben evlilikle var olan biri değilim, artık sadece kendi adımla anılmak istiyorum," diyen Görgüzel, meslek hayatına başladığı TGRT'yi özel bir yer olarak gördüğünü ifade etti. Eski eşinin adını anmanın artık işini olumsuz yönde etkilediğini belirten Görgüzel, "Benim için artık evlilik, kariyerimi olumsuz etkileyen bir durum," diye ekledi.