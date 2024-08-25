İlknaz Bektaş , geçtiğimiz günlerde göğsüne hava kaçması nedeniyle acil ameliyata alındı. Ameliyatın ardından sağlık durumu iyiye gitse de yaşanan bu olay, elektronik sigara kullanımının tehlikelerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Küçük Çaplı Kalp Krizi Geçirdi

İlknaz Bektaş, kalp sıkışması ve nefes darlığı şikayetleriyle hastaneye başvurduğunda, doktorlar hemen müdahale etti. Yapılan tetkikler sonucunda, göğsüne hava kaçtığı ve bu durumun akciğerleri üzerinde ciddi baskı oluşturduğu anlaşıldı. Elektronik sigara kullanımının yol açtığı bu durum, genç kadının kalp atışlarını olumsuz etkileyerek küçük çaplı bir kalp krizine neden oldu.

"Hayatımı Kaybedebilirdim"

Ameliyatın ardından sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulunan İlknaz Bektaş, yaşadığı tehlikenin ciddiyetini şu sözlerle ifade etti: "Eğer bu durumu uçakta yaşasaydım, basınç nedeniyle hayatımı kaybedebilirdim. Akciğerimdeki hava kaçağı, kalp atışlarımı ciddi şekilde etkiledi. Bu olay bana elektronik sigaranın ne kadar tehlikeli olduğunu gösterdi. Herkesi bu zararlı alışkanlıktan uzak durmaları konusunda uyarmak istiyorum."

Anne Selen Görgüzel, yaşanan bu olayın ardından kızı İlknaz Bektaş'ın tedavi sürecinde yanında olduğunu belirtti. Görgüzel, kızının sağlığına kavuşmasından dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu ifade ederken, aynı zamanda yaşadıkları bu zor sürecin kendilerini derinden etkilediğini söyledi.