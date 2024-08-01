Selendi Devlet Hastanesine atanan Uzman Doktor Ceylan Öner sayesinde hastalar uzun zamandır ihtiyaç duydukları tıbbi hizmete kendi ilçelerinde ulaşabilecek. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Ceylan Öner, 1995 yılında Manisa Köprübaşı ilçesi Borlu Mahallesi'nde dünyaya geldi. İlk ve orta eğitimini Borlu'da tamamlayan Öner, Gediz Anadolu Öğretmen Lisesi'ni bitirdikten sonra Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Gördes İlçe Devlet Hastanesi'nde kısa bir süre çalışmasının ardından İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzmanlık eğitimini tamamladı.

'Selendi halkımıza faydalı olmaya çalışacağız'

Selendi Devlet Hastanesine atanmasının ardından açıklamalarda bulunan Uzman Doktor Ceylan Öner, "Komşu ilçemiz Selendi’de görev yapmaktan dolayı mutluyum. İmkanlarımız dahilinde Selendi halkımıza faydalı olmaya çalışacağız. İnşallah idaremizle ve tüm personelimizle tüm vatandaşlarımıza hizmet edeceğiz," dedi.

Bu atama, Selendi ilçesindeki kadın hastaların sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşmasını sağlayacak ve ilçe halkının sağlık sorunlarının çözümünde önemli bir adım olacak