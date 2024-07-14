Manisa'nın Selendi ilçesinde 1978 yılında hizmete giren ve 46 yıl boyunca ilçeye hizmet veren Hükümet Konağı'nın yıkımı başladı. Yeni bir konağın yapılması planıyla harekete geçilen yıkım çalışmaları kapsamında, mevcut konağın içerisinde kaymakamlık binası, nüfus müdürlüğü, adliye ve emniyet gibi birimler bulunuyordu.

Deprem yönetmeliklerine uygun

Yeni Hükümet Konağı, deprem yönetmeliklerine uygun olarak bodrum, zemin ve 2 katlı olarak tasarlandı. Yapım süreci tamamlandığında, modern ve güvenli yapısıyla Selendi ilçesi halkına hizmet verecek.