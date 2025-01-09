Geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede vefat eden Selim İleri, edebiyat dünyasında derin izler bırakmış bir isimdi. Yazar, senarist ve eleştirmen olarak Türk kültürüne önemli katkılarda bulunan İleri’nin ölümünün ardından ünlü isimlerden duygusal paylaşımlar geldi.

İclal Aydın: “Sizinle tanışmak muhteşemdi”

Ünlü yazar İclal Aydın, Instagram paylaşımında Selim İleri'yi “Kıymetlim, çok sevgili Selim Bey…” diyerek anarken, “Yazıya hevesim, hüzünlü hatıralara meylimin sebebiydi sözleriniz, eserleriniz” dedi. Aydın, “İyi ki geçtiniz bu dünyadan. Yattığınız yer incitmesin” diyerek başsağlığı diledi.

Kerem Alışık: “Bir edebiyat hafızasıydı”

Oyuncu Kerem Alışık, Selim İleri için yazdığı başsağlığı mesajında, “Bir edebiyat hafızasıydı. Nezaketti, zarafetti. Sadri Alışık’la, Attila İlhan’la eski Kanlıca gecelerinin güzel sohbetlerine katılırdı” ifadelerini kullandı. Alışık, Selim İleri’nin edebiyatına ve insanlığına dair derin izler bıraktığını belirtti.

Ayşegül Aldinç: “Çok önemli bir değerini kaybettik”

Şarkıcı Ayşegül Aldinç, Selim İleri için “Edebiyat ve sinema dünyasının başı sağ olsun” diyerek “Çok önemli bir değerini kaybettik” mesajını paylaştı. Aldinç, İleri'nin edebi ve sinematik katkılarının unutulmayacağını vurguladı.

Hülya Koçyiğit: “Selim İleri’nin katkıları nesiller boyu yaşayacak”

Ünlü oyuncu Hülya Koçyiğit, Selim İleri’yi anlattığı paylaşımlarında, “Selim İleri, Türk sinemasında hatırı sayılır izler bırakan isimlerden biriydi” diyerek, “Bugün aramızdan fiziken ayrılmış olsa da katkılarıyla nesiller boyu yaşamaya devam edecek” dedi. Koçyiğit, usta kalemle birlikte çalışmanın bir mutluluk olduğunu belirtti.

Şoray Uzun'dan Selim İleri’nin edebiyatına ve insanlığına vurgu

Ülkemizin en önemli yazarlarından biri olarak kabul edilen Selim İleri’nin vefatının ardından, birçok ünlü isim başsağlığı mesajları yayımladı. Ünlü oyuncu Şoray Uzun da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Selim İleri’yi andı.

Uzun, “Ne kadar üzgün olduğumu anlatamam” diyerek, yazarın sadece eserlerinin değil, insani yönünün de kendisini derinden etkilediğini belirtti. Uzun, Selim İleri'nin "Her Gece Bodrum" ve "Cehennem Kraliçesi" gibi eserlerinin Türk edebiyatının en özel yapıtlarından biri olduğunu ifade etti.